Els presos de JxCat demanen un vot «desacomplexat»

Rull, Sànchez i Turull, durant la seva intervenció per videoconferència.

Rull, Sànchez i Turull, durant la seva intervenció per videoconferència. toni albir/efe

Els candidats presos de JxCat a les eleccions del 28-A, Jordi Sànchez, Jordi Turull i Josep Rull, van demanar un vot «desacomplexat» i «sense por» per poder «culminar l'1-O», pel qual, segons van destacar, mai no demanaran «perdó». Sànchez, Turull i Rull van intervenir en directe des de la presó de Soto del Real (Madrid), per videoconferència, en el míting final de JxCat, al costat del Born Centre de Cultura i Memòria, a Barcelona, davant un miler de persones.

Sànchez, que al costat de Turull i Rull va poder conversar uns minuts per videoconferència simultània amb l'expresident Carles Puigdemont a Bèlgica, va destacar que «per fer-nos lliures només hi ha una forma, ser lliures i votar lliures. Votar JxCat».

Segons el cap de llista de JxCat al Congrés, el propòsit de la seva candidatura és «conquerir la llibertat» i «culminar el que vam començar l'1-O», d'una manera «democràtica i cívica, però sense debilitat», fet pel qual va fer una crida a «votar desacomplexadament» a favor de la «república» catalana i dels «valors de l'1-O».

Turull va admetre la seva por a que part de sobiranisme opti el 28-A per un «vot sofisticat, estrany», i va dir que «si ens voleu ajudar a nosaltres, voteu-nos a nosaltres». «Els que vulguin culminar i reivindicar l'1-O, que votin els de l'1-O. Els que vulguin unitat com en l'1-O, que votin els de la unitat. Els que vulguin reivindicar justícia per als presos polítics i exiliats, que votin els presos i exiliats. I els que ho vulguin tot a la vegada, que votin JxCat», va proclamar.

Rull, de la seva banda, va destacar l'«honor» d'haver format part del Govern de Puigdemont, que «va complir» amb el mandat democràtic, i va considerar que per això són víctimes d'una «persecució d'idees», però va advertir que «sortirem endavant».

Puigdemont va fer una crida a l'electorat a «no dubtar» i a votar JxCat, perquè considera que és la força que «fa nosa» a l'Estat i la que ha de ser «gran i decisiva». «Si ens volen empetitits i prescindibles, és que hem de ser grans i decisius», va afegir.