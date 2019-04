Rivera anima els votants a «donar-se el gran gust de fer fora Pedro Sánchez»

El líder de Ciutadans i candidat a la Presidència del Govern, Albert Rivera, va animar els espanyols a «donar-se el gran gust» quan vagin a votar i escollir la papereta que permetrà fer fora Pedro Sánchez i, a la vegada, dur Cs a la Moncloa. «Doneu-vos el gran gust» i «agafeu la papereta taronja que val doble, perquè per una cara fas fora Sánchez i per l'altra portes Ciutdans a la Moncloa», va assenyalar durant un míting a València, advertint que si el president del Govern continua en el poder «amb els separatistes i Podem», Espanya «seguirà bloquejada».

En canvi, la formació taronja vol «posar en marxa Espanya», impulsant les reformes pendents, i té «l'únic projecte que uneix els espanyols», va assegurar Rivera, que va acusar Sánchez d'intentar «dividir i polaritzar» la societat i «alimentar els populismes perquè s'enfrontin a la resta». «És una greu irresponsabilitat», va afegir.

Segons va manifestar, Ciutadans va néixer «per fer fora personatges com Sánchez de la Moncloa, perquè ningú vengués el país als que volen trencar-lo, perquè els populistes no portessin l'economia i per governar Espanya», un objectiu que veu possible aconseguir en aquestes eleccions generals. Perquè aquí «es respira victòria» i aquesta campanya té «l'equip amb més ganes i amb més il·lusió», mentre altres partits «estan tristos i desinflats», va destacar.

Per part seva, el portaveu de Ciutadans (Cs) al Parlament, Carlos Carrizosa, va avisar que els sondejos interns encarregats pel partit mostren que «els indecisos estan prenent color taronja» i, parafrasejant Inés Arrimadas, va assegurar: «Causarem sensació». Carrizosa va alertar que el president del Govern ha venut «i traït» els partidaris de la unitat d'Espanya a Catalunya. Carrizosa va assenyalar que Espanya viu ara mateix un «moment d'emergència nacional».