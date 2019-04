Santamaría: «L'independentisme és una distracció»

El cap de llista del Partit Popular (PP) al Congrés per Girona, Sergio Santamaría, va visitar el dijous a la tarda i ahir al matí la zona del port de Palamós, coincidint amb l'inici abans d'ahir del XVI Rally Costa Brava Històric, acompanyat de l'alcaldable popular per al municipi baix-empordanès, Joan Soles. Una de les propostes més destacades de Santamaría en la seva visita va ser afirmar que «el govern del PP està decidit a facilitar el funcionament del port Schengen a Palamós i avançar en el desenvolupament d'aquestes instal·lacions». I, en aquest sentit, va afirmar que «cal desencallar aquesta situació de paràlisi que impedeix a Palamós formar part d'aquest espai i acabar amb l'independentisme que només es converteix en una distracció dels temes realment importants».

El candidat popular va aprofitar per parlar amb alguns veïns i amb el president de Fecotur, tots preocupats per la falta d'inversió turística, i va lamentar que «la Generalitat estigui prioritzant i destinant recursos al procés separatista en lloc d'explotar el turisme a localitats tan importants com ho és Palamós». En aquest sentit, Santamaría va fer referència a l'espai Schengen i va assegurar que durant el govern del PP sempre es va actuar amb la deguda rapidesa per convertir el port de Palamós en port Schengen. «Som conscients de la importància de dur a terme aquestes gestions i les obres per facilitar d'aquesta manera la frontera marítima i l'arribada de turistes estrangers». I seguidament, va explicar que «això també forma part del nostre propòsit de fomentar l'ocupació i retornar el volum de turisme habitual, i sobretot oferir un turisme de qualitat, però la Generalitat i el govern socialista dels últims mesos han desatès aquesta prioritat». Per últim, el PP va fer una crida per unificar el vot aquest diumenge.