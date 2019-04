En directe: Segueix el minut a minut de les eleccions

20.00 h

21.10 h

La primera dada oficial dóna la victòria al PSOE amb 130 escons i Vox irromp amb 21 diputats

20.51 h

28-A: JxCat demana "prudència" davant els sondejos i enquestes del vespre

ERC i PSC lideren sondejos a Catalunya i Vox i Front Republicà aconsegueixen escó

Vox entraria al Congrés, segons els primers sondejos

Primera enquesta: El PSOE guanya i el tripartit de dretes no suma majoria

La primera dada oficial del recompte de les eleccions generals d'aquest diumenge, amb el 4,21% del vot escrutat, dóna la victòria al PSOE amb un suport del 28,38%, i 130 escons, seguit del PP amb el 19% i 70 diputats.La tercera plaça és per a Ciutadans amb el 10,76% i 41 diputats, mentre que Unides Podem i els seus confluències sumen 35 escons. A l'hemicicle irromp Vox amb el 7,89% i 21 escons.En les eleccions de 2016, el PP va guanyar amb un suport del 33,01% i 137 diputats (incloent els dos d'UPN i el de Fòrum), mentre que el PSOE va retenir la segona plaça amb el 22,63% i 85 escons ( incloent el de Nova Canàries). Units Podem i els seus confluències van sumar el 21,15% i 71 diputats (incloent els quatre de Compromís que després es van anar al Mixt), i Ciutadans va quedar quart amb el 13,06% i 32 representants."Prudència". JxCat ha demanat cautela a les 20:15 hores, just després de conèixer les enquestes de TV3 i Catalunya Ràdio. En una atenció als mitjans des de l'Hotel Catalonia Plaça, la candidata Míriam Nogueras i el portaveu parlamentari Eduard Pujol han reclamat "prudència" a l'hora de mesurar els sondejos a peu d'urna d'aquest diumenge, per a les eleccions espanyoles. Nogueras ha celebrat "l'alta participació" del 28-A i ha opinat que es demostra que tot el que ocorri a Espanya ha de passar per Catalunya. Al seu torn, Pujol ha recordat que aquestes són les primeres eleccions espanyoles de JxCat, i ha mantingut la precaució: "Esperem que la nit sigui llarga".Nogueras ha insistit que no es pot governar en contra de Catalunya, i que els catalans responen "sempre" votant: "Mereixem ser escoltats". Al seu torn, Pujol ha lamentat que en aquests comicis hi ha hagut candidats empresonats i a l'"exili", i ha reclamat que les cancelleries i ministeris d'arreu del món tinguin present l'"alta participació" a Catalunya.ERC aconseguiria la victòria a Catalunya en les eleccions generals amb 13-14 escons, seguida del PSC, que obtindria 12 o 13 diputats, segons el sondeig ofert per TV3 i Catalunya Ràdio, segons el qual Vox i Front Republicà aconseguirien en aquesta comunitat un representant cada un.El PSOE guanyaria les eleccions generals d'aquest diumenge amb un suport del 28,10% i un resultat d'entre 116 i 121 escons, seguit pel PP, amb 17,80% de vots, el que li dóna entre 69 i 73 diputats, segons una enquesta de GAD3 per a Televisió Espanyola i la Forta.En tercer lloc, quedaria Ciutadans, amb un 14,4% de paperetes i entre 48 i 49 escons, seguit de Unides Podem, que baixaria a la quarta posició, amb 16,10% de suports i entre 42 i 45 escons. Segons aquesta enquesta, Vox s'estrenaria al Congrés en la cinquena posició, amb el 12,10% dels vots i de 36 a 38 diputats.L'enquesta de GAD3 dona els següents resultats:PSOE: 116-121 diputatsPP: 69-73 diputatsCiudadanos: 48-49 diputatsUnidas Podemos: 42-45 diputatsVox: 36-38 diputatsERC: 13-14 diputatsPNV: 6 diputatsJunts per Catalunya: 5 diputatsEH Bildu: 2 diputatsNavarra Suma: 2 diputatsCompromís: 1 diputatFront Republicà: 1 diputatCoalición Canaria: 1 diputat

18.56 h

«Optimisme moderat» a la seu del PSOE amb bones perspectives per l'alta participació

18.20 h

La participació a les eleccions del 28-A es dispara fins al 64% a les sis de la tarda, uns 18 punts més que el 2016

16.30 h

Picabaralla entre Rivera i Torra pel membre de la mesa que no ha volgut saludar Arrimadas

El líder de Cs, Albert Rivera, i el president de la Generalitat, Quim Torra, han protagonitzat aquest diumenge una picabaralla a Twitter pel membre de la mesa electoral que no ha volgut saludar Inés Arrimadas abans de votar. "Una demòcrata que va guanyar les eleccions a Catalunya enfront d'una sectària separatista. Així és la Catalunya de Torra, Puigdemont i companyia", ha constatat Rivera, que ha afegit que està en les mans dels espanyols canviar aquesta situació. El president li ha replicat lamentant "l'insult habitual" però també desitjant que la Junta Electoral Central li obri els expedients que li ha obert a ell per aquest comentari.

14.00 h

La participació a Catalunya és del 43,5% fins a les dues, onze punts més que el 2016

El 43,5% dels catalans cridats a les urnes aquest diumenge 28 d'abril ja ha votat fins a les dues del migdia. Són més d'onze punts més que en les eleccions del 2016, quan es registrava una participació en aquella hora del 32,3%. Aquestes són dades provisionals, amb el 99% de les meses comunicades. Al conjunt de l'Estat, el percentatge de vot és del 41,4%, quatre punts i mig més que en els anteriors comicis. Per demarcacions, a Barcelona i a Girona ha votat un 43,4% (en les anteriors eleccions ho va fer el 32,6% i el 31,3%, respectivament); a Lleida ha participat un 41,8%, que contrasta amb el 28,9% del 2016, i a Tarragona ho ha fet el 44,7% (la xifra del 2016 és del 32,8%).

12.50 h

Arrimadas crida a la participació

12.28 h

Asens està convençut de la "remuntada" d'En Comú Podem

12.27 h

Forn demana als catalans que votin

12.23 h

Casado demana als electors que votin "units" i "amb cap"

12.21 h

Borràs, després de votar: "Els catalans no tenim mai por de les urnes"

12.20 h

Batet: "No n'hi ha prou amb guanyar, l'objectiu és governar"

11.27 h

Álvarez de Toledo diu que el 28-A és un dia "crucial per a la democràcia a Catalunya"

11.19 h

Junqueras crida els catalans a "tenyir el mapa de groc llibertat i de groc esperança"

Als catalans i catalanes no ens fan por les urnes, mai dels mai! Per això avui heu de sortir i dir clarament que volem tenyir el mapa de groc, de groc llibertat, de groc esperança. pic.twitter.com/djD3zfxhpI — Oriol Junqueras ??? (@junqueras) 28 de abril de 2019

11.17 h

Torra: "El dret a vot i la democràcia es guanyen votant"

11.12 h

Rufián: ''Tot el què passi avui no es pot canviar demà. Depèn de nosaltres''

10.50 h

Les meses es constitueixen sense incidents remarcables

10.46 h

Torrent fa una crida als catalans a acudir "en massa" a les urnes

10.43 h

Rivera després del vot: "Aquesta nit enterrarem 40 anys de nacionalismes"

10.05 h

Iglesias espera una alta participació

09.33 h

Jordi Sànchez desitja des de la presó una bona jornada electoral

Bon dia!



Jo vaig votar per correu divendres (és el que té estar a la presó), us desitjo una bona jornada electoral.



Llum als ulls i força al braç!#FemhoJunts #28A pic.twitter.com/WWMd1oAxNZ — Jordi Sànchez (@jordialapreso) 28 d'abril de 2019

09.25 h

El primer candidat a votar és Pedro Sánchez

09.23 h

Puigdemont constata que el 28-A és un dia molt important

Avui és un dia molt important per tots ells; per alliberar la democràcia confinada a Soto del Real, a Alcalá Meco i a l'exili. El dibuixant egipci Sherif Arafa va interpretar així la repressió contra els qui lluiten pels drets fonamentals. A les urnes, catalans! @JuntsXCat pic.twitter.com/lMP17qs8DY — Carles Puigdemont (@KRLS) 28 de abril de 2019

09.20 h

Tuit d'Albert Rivera

¡Buenos días! Hoy es un día crucial para nuestra democracia. Hay que ir a votar pensando en el futuro de España y en el de nuestras familias. Todos a las urnas para lograr un cambio de época y de gobierno. ¡Vamos! ??????????. #VamosCiudadanos pic.twitter.com/ZCoCC5enhY — Albert Rivera (@Albert_Rivera) 28 de abril de 2019

09.02 h

Tuit de Pablo Casado

Allá donde vamos siempre estáis ahí, los afiliados sois nuestro valor seguro. Gracias a todos y hoy especialmente a los interventores y apoderados @populares que en toda España colaboráis para que las #EleccionesGenerales se celebren con normalidad. #FelizDomingo #28DeAbril pic.twitter.com/46MJOvtn7s — Pablo Casado Blanco (@pablocasado_) 28 de abril de 2019

09.01 h

Tuit de Podem

Comenzamos un día en el que escribiréis la historia de este país?. Podéis usar #28AUnidasPodemos para compartir fotos y vídeos de esta jornada electoral. ??



Gracias a todas las personas interventoras y apoderadas de Unidas Podemos, también escribís la historia. ?????? — PODEMOS (@ahorapodemos) 28 de abril de 2019

09.00 h

Obertura dels col·legis electorals

L'equip del secretari general del PSOE, Pedro Sánchez, encara amb "optimisme moderat" la nit electoral després de veure l'increment de la participació arreu de l'Estat i a Catalunya. "La participació sempre ens beneficia", apunten aquestes fonts, a l'espera de l'arribada a la seu de Ferraz del seu candidat, Pedro Sánchez, que seguirà la nit electoral entre la tercera i la quarta planta d'aquest edifici. Per a l'ocasió, el PSOE ha instal·lat bastides davant de la façana de l'edifici, en previsió de la celebració de la victòria que li auguren les enquestes. "Estem contents", admeten aquestes fonts a la premsa que aquest diumenge omple les estances de la seu general dels socialistes espanyols.La participació a les eleccions d'aquest 28 d'abril a Catalunya s'ha elevat fins al 64,1% a les sis de la tarda, uns 18 punts més que en els comicis del 2016, quan a la mateixa hora havia votat el 46,3% dels electors, amb més del 97,3% de les meses comptabilitzades. Al conjunt de l'Estat, el percentatge de vot a les sis de la tarda és del 60,7%, mentre que fa tres anys era del 51,2%, uns 9,5 punts més, a dues hores de tancar els col·legis electorals.La cap de llista de Cs per Barcelona, Inés Arrimadas , ha votat a l'escola Ausiàs March del barri de les Corts de Barcelona poc després d'un quart d'una del migdia, fent una crida a la participació. "Ens juguem el futur, que ningú es quedi a casa perquè tothom és rellevant i tothom pot ser decisiu". En aquest sentit, avisa que la configuració del futur govern espanyol pot dependre "de molts pocs escons" i espera que dilluns "ningú es penedeixi de no haver anat a votar". En el moment de votar, Arrimadas ha saludat els membres de la mesa, però una de les vocals li ha negat l'encaixada de mans. La líder de Cs assegura que el gest és "un exemple de la divisió social" que, assegura, hi ha a Catalunya: "El nacionalisme provoca que no et vulguin ni donar la mà".El candidat d'En Comú Podem, Jaume Asens , s'ha mostrat convençut de la "remuntada" de la seva candidatura i ha apuntat que així ho indiquen les enquestes. Durant una atenció als mitjans davant l'escola Diputació, on ha acompanyat a votar la seva àvia Teresa Martínez, de 101 anys, el candidat dels comuns ha cridat a votar "a l'esperança" i ha avisat que la democràcia està en joc. "Volem un vot no de resignació i por, sinó d'esperança, perquè amb esperança s'avança i amb por es retrocedeix", ha assegurat Asens. En aquest sentit, el líder d'ECP ha explicat que "confia en la gent" i creu que tothom s'adonarà "del que hi ha en joc", i per això ha cridat a la "màxima participació". "Avui hi ha en joc els drets de les generacions futures conquerits per la generació de la meva àvia", ha avisat Asens, que no s'ha aventurat a fer previsions dels resultats i ha demanat "prudència".L'exconseller d'Interior i candidat de Junts per Catalunya a les eleccions municipals a Barcelona, Joaquim Forn , ha demanat aquest diumenge als catalans que vagin a votar i omplin les urnes de nou "de llibertat i de determinació". "Tornem a guanyar", ha instat des de la presó en un missatge des del seu compte personal de Twitter, on ha explicat que ell ja va votar per correu divendres des de Soto del Real. "I el meu vot també l'han de comptar al final del dia", ha recordat.El president del PP Pablo Casado , ha demanat als electors que votin "units" la millor opció que "garanteixi el futur d'Espanya" i que ho facin "amb cap". Casado ha desitjat que el resultat de les eleccions espanyoles permeti la formació "d'un govern estable per evitar la successió d'eleccions i legislatures fallides dels últims dos anys" i ha fet una crida a la "màxima participació". Segons Casado, aquestes "són les eleccions més decisives per al futur d'Espanya" en la història de la democràcia. "Votem units i junts", ha demanat Casado, que ha dit que votar "és el major acte de confiança de la democràcia" perquè es tria qui condicionarà "el futur dels teus". El president dels populars ha confiat que els espanyols estaran "a l'alçada de les circumstàncies i aconseguiran triar el millor". "Espero que puguem celebrar uns bons resultats", ha dit. Casado ha fet les declaracions després de votar a les 12 h al col·legi Nuestra Señora del Pilar, al barri de Salamanca de Madrid.La candidata de JxCat al Congrés Laura Borràs ha votat aquest diumenge al matí als Salasians de Sarrià. Acompanyada del seu marit i la seva filla, Borràs ha atès la premsa i ha remarcat que "els catalans no tenen mai por de les urnes". "Sempre que n'hi hagi, allà serem", ha afegit. Borràs espera que s'hagi garantit el dret a vot dels candidats empresonats -Jordi Sànchez, Josep Rull i Jordi Turull-, que han votat per correu des de Soto del Real. Borràs ha fet una crida a la participació i ha explicat que ha votat de manera "especial", ja que la seva filla ho ha fet per primera vegada, i ha votat la seva mare. "Ha estat especialment emotiu". La candidata espera que el 28-A sigui una expressió del desig "d'unitat, llibertat i independència".La cap de llista del PSC Meritxell Batet , ha dit que "no n'hi ha prou amb guanyar" i que "l'objectiu és governar". La candidata socialista ha afirmat que un dia d'eleccions "sempre té alguna cosa de festiu" però ha advertit que en els comicis d'aquest diumenge està en joc "el futur", no només amb un govern per quatre anys, sinó també per decidir "el rumb que volem per Espanya". Batet ha afirmat que "no n'hi ha prou amb treure més vots o escons" i que l'objectiu és poder constituir un govern i poder governar Espanya. La cap de llista del PSC ha votat a dos quarts de dotze a l'Escola Poveda (Barcelona), acompanyada de la seva mare.La cap de llista del PPC a les eleccions espanyoles, Cayetana Álvarez de Toledo , ha desitjat aquest diumenge que la jornada electoral es desenvolupi "amb total neutralitat democràtica i absoluta tranquil·litat". En una atenció als mitjans al Col·legi Santa Dorotea de Barcelona, on ha acompanyat la número tres de la seva llista,, que és apoderada, ha assegurat que es tracta d'"un dia crucial per a la democràcia a Catalunya i al conjunt d'Espanya" i ha demanat als ciutadans que "votin amb confiança i convicció". "Ens juguem moltes coses en un dia com avui", ha afirmat. També ha traslladat el seu suport als interventors electorals i, especialment, als 2.180 apoderats del PPC.El cap de llista d' ERC a les eleccions espanyoles i europees, Oriol Junqueras , ha fet una crida perquè els catalans vagin a votar aquest diumenge per "tenyir el mapa de groc, de groc llibertat, de groc esperança". En una piulada des del seu compte personal de Twitter, Junqueras ha constatat que als catalans i a les catalans no els fan por les urnes, "mai dels mais". "Per això heu de sortir i dir clarament que volem tenyir el mapa de groc", ha exclamat l'exvicepresident des de la presó de Soto del Real.El president de la Generalitat, Quim Torra , ha animat tots els catalans a votar "massivament" en les eleccions generals d'aquest diumenge. Després de votar a Barcelona, Torra ha afirmat que el dret a vot i la democràcia "es guanyen votant", i ha insistit que. Pel president, aquestes són unes eleccions "crucials" pel futur de Catalunya i en aquest sentit s'ha mostrat convençut que "la ciutadania respondrà amb un vot massiu". Finalment, Torra ha confiat que la d'avui serà una jornada electoral "en pau". El president Torra ha votat a dos quarts d'onze del matí al seu col·legi electoral, ubicat al barri de Sant Gervasi de Barcelona.El candidat d'ERC al Congrés dels Diputats, Gabriel Rufián , ha fet una crida a anar a votar aquest 28-A interpel·lant tots els demòcrates perquè ''surtin al carrer i donen els vots de la millor manera''. Rufián ha alertat quei per això ha qualificat de ''clau'' la cita electoral d'aquest diumenge. ''Depèn de nosaltres'', ha sentenciat el número dos de la candidatura d'ERC. Per Rufián, cal enviar un missatge ''al món'' que ''les amenaces i la por no poden ni podran amb la persistència i la il·lusió d'aquest poble''. Rufián ha votat aquest diumenge a l'escola Ribatallada de Sabadell, a dos quarts d'onze del matí. Ho ha fet acompanyat de Juli Fernàndez, exalcalde dela ciutat i candidat d'ERC a l'alcaldia.Les 8.373 meses i els 2.712 col·legis electorals a Catalunya s'han constituït amb normalitat i pràcticament sense incidències remarcables. Els petits problemes que s'han detectat s'han resolt abans de l'obertura dels punts de votació o poc temps després, segons ha informat la delegació del govern espanyol a Catalunya. La subsecretària del Ministeri de l'Interior, Isabel Goicoechea, ha explicat en roda de premsa que la pràctica totalitat de les meses a l'Estat s'han constituït "sense incidents destacables" i que la jornada d'eleccions del 28-A es desenvolupa amb "absoluta normalitat"..El president del Parlament, Roger Torrent , ha fet una crida als catalans a. Torrent ha afirmat que és un "dia històric" perquè aquestes eleccions van més enllà del nombre d'escons que puguin obtenir cada partit: "Ens hi juguem molt, ens ho juguem tot, ens juguem la llibertat". El president s'ha mostrat convençut que els catalans tornaran a utilitzar "aquesta arma tan poderosa que tenim en democràcia: el vot" per "defensar els drets i llibertats fonamentals. Torrent, acompanyat de la família, ha votat a les deu del matí al Coro de(Gironès).El candidat de Ciutadans a la presidència del govern espanyol, Albert Rivera , assegura que "sens dubte" aquesta nit obriran "una nova etapa política a Espanya". "Enterrarem 40 anys de nacionalismes i obrirem una era d'una Espanya forta i unida", ha afirmat des de les portes del col·legi electoral on ha votat, a l'Hospitalet de Llobregat. En una breu atenció als mitjans després de dipositar el vot,i impedeixin que segueixin "els de sempre" governant. El líder de la formació taronja ha fet una crida, concretament, a la gent que va votar Cs el 21-D a Catalunya.El candidat de Podem a la presidència del govern espanyol, Pablo Iglesias , s'ha mostrat esperançat aquest diumenge que. "La meva sensació és que a Espanya hi ha una àmplia majoria progressista i quan hi ha participacions altes queda demostrat de manera clara", ha dit. Segons Iglesias ara "cal esperar unes quantes hores en què els espanyols han de parlar". Avui. Ha dit, és un dia "bonic i especial" en què poti on cal "recordar l'important que és l'educació pública per la democràcia i la necessitat de protegir-la". Ha fet aquestes manifestacions després de votar a les 9.45h a Galapagar, a Madrid. Iglesias procurarà ara passar el dia en família abans de seguir la nit electoral al Teatro Goya de Madrid amb la seva formació.El cap de llista de Junts per Catalunya a les eleccions espanyoles, Jordi Sànchez , ha desitjat aquest diumenge des de la presó de Soto el Real una bona jornada electoral als catalans. En un missatge difós a través del seu compte de Twitter, Sànchez ha explicat que ell. "És el que té estar a la presó", afegeix. L'expresident de l' ANC conclou la seva piulada amb el seu característic "Llum als ulls i força al braç!". Inclou també una imatge d'un parell d'urnes del referèndum de l'1 d'octubre.El candidat del PSOE a la presidència del govern espanyol, Pedro Sánchez , espera que aquesta jornada electoral sigui "tranquil·la" ii hi hagi "una majoria parlamentària suficientment àmplia que permeti quatre anys d'estabilitat on puguem abordar els grans avenços que necessita el país en justícia social, concòrdia nacional o neteja política". "Destijo que sigui una jornada de portes obertes al futur d'Espanya", ha dit Sánchez. Segons el líder del PSO", Espanya té una democràcia de "gran qualitat" i cal un "missatge molt clar sobre quina Espanya volem" i articular una majoria "per a un govern estable" que "miri al futur". Ha fet aquestes declaracions després de votar al centre cultural Voltuno de Pozuelo de Alarcón a les 9.15h. Sánchez passarà el matí amb la família i es desplaçarà a la tarda al carrer Ferraz per seguir el recompte.L'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont ha constatat aquest diumenge que aquesta jornada electoral és"per alliberar la democràcia confinada a Soto del Real, a Alcalá Meco i a l'exili". "Avui és un dia molt important per a tots ells", ha dit a través d'un missatge des del seu compte de Twitter, adjuntant una imatge de Jordi Turull, Jordi Sànchez i Josep Rull. Puigdemont ha cridat els catalans a votar aquest diumenge. També ha aprofitat per incloure un dibuix realitzat per l'artista egipci Sherif Arafa sobre la repressió contra els que lluiten pels drets fonamentals. En la il·lustració apareix un home amb una urna al cap tancat en una presó.