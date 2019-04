Eleccions generals: La participació es dispara a Catalunya i a Girona

Un 43,49 per cent dels electors gironins ja havia votat a les 14 h segons les dades del ministeri de l'Interior. La xifra suposa un creixement de 12 punts respecte els comicis de 2016. La situació a Cataluya és pràcticament igual, amb una participació a les 14 h del 43,52%. En el cojunt de l'estat, la xifra se situa en el 41,5% respecte les anteriors eleccions, amb un creixement de gairebé 4 punts, i la segona més alta de la història (el 1993 va ser del 41,8%).

A qui beneficia una participació elevada?

Tradicionalment, s'ha associat una participació elevada amb un bon resultat de les esquerres. No obstant això, en aquesta campanya electoral, politòlegs i experts en demoscòpia han advertit que tots els electorats (esquerres, dretes, independentistes, ...), estan molt mobilitzats.

No obstant, que els creixements més importants de la participació es donin a Catalunya, on les enquestes no pronostiquen un creixement del bloc de dreta (PP-Cs-VOX), podria ser un indicador de l'evolució del vot.