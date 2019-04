Enquestes electorals 28-A: Qui guanyarà les eleccions?

Les últimes enquestes col·loquen el PSOE de Pedro Sánchez com a guanyador de les eleccions generals. PP i Ciutadans quedarien en segona i tercera posició, mentre que Unides Podem i Vox se situarien en quart i cinquè lloc, respectivament. La majoria de sondejos descarten que els partits de dreta puguin obtenir la majoria absoluta sumant els seus escons, una situació que tampoc es donaria amb la suma de PSOE i UP. No obstant, alguna enquesta, en les estimacions més obtimistes de vot, dona la majoria tant a la dreta com a l'esquerra. El cert és, que la intenció de vot dels diferents sondejos oscil·la força, sobretot pel que fa als votants de PP i VOX, el que deixa un escenari força incert.

Segons les darreres projeccions (en els últims dies no s'han pogut publicar enquestes), es perfilen diferents aliances que aconseguirien la majoria absoluta (PSOE més Unides Podem, PSOE amb Ciutadans ...). En concret, la mitjana de les darreres enquestes publicades situa els socialistes en primer lloc amb el 29,5% dels vots; el Partit Popular continua en segona posició amb el 21,4%; el segueix Ciutadans amb un 14,6% i Unides Podem en quarta posició amb el 13,4% dels vots. Per la seva banda, Vox obtindria el 9,9% dels vots i se situa a escassa distància del partit morat.

A Catalunya, els sondejos mostren una pugna entre PSC i ERC per ser la força amb més representació, mentre que. La majoria d'enquestes també mostren una caiguda de JxCat respecte l'anterior marca electoral dels antics convergents, mentre que algunes projeccions creuen que Front Republicà (plataforma sota la que es presenta una part de l'entorn de la CUP) podria aconseguir un escó.



GAD3: PSOE + UP i ERC

L'última enquesta de GAD3, publicada el 22 d'abril, determina que el bloc de centre-dreta aconseguirà més vots que el PSOE i Unides Podem junts. No obstant això, els escons de Cs, PP i Vox serien insuficients (sumarien únicament entre 156 i 165 diputats), lluny dels 176 que els permetrien formar un govern alternatiu al de Sánchez.

Aquest últim aconseguiria entre 134 i 139 escons. Sánchez necessitaria dels escons de Unides Podem (27) i, si decidís pactar amb l'independentisme, també els d'ERC (13) per presidir.

La suma del PSOE amb Ciutadans donaria també majoria absoluta, tot i que l'aliança no és probable causa de les reticències d'Albert Rivera de pactar amb els socialistes.



CIS: PSOE + UP

L'última enquesta del CIS electoral, del 9 d'abril, situa el PSOE en primer lloc, amb un resultat d'entre 123 i 138 escons. L'aliança entre el PP, Ciutadans i Vox no aconseguiria en cap cas la majoria absoluta: en total, obtindria entre 137 i 164 escons, a més dels un o dos addicionals que proporcionaria Navarra Suma.

El PSOE tindria la possibilitat de governar amb Unides Podem i A Comú Podem, tot i que Sánchez aconseguiria també majoria amb Ciutadans, sent aquesta última, de nou, l'opció menys probable.