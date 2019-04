ERC guanya les eleccions a Girona i aconsegueix per primera vegada tres diputats

ERC ha aconseguit un resultat històric a les comarques gironines aquestes eleccions del 28-A. La formació no només ha guanyat els comicis sinó que, a més, ha aconseguit per primera vegada en la seva història tres dels sis diputats en joc. Amb el 91,76% escrutat, els republicans s'han mantingut com a primera força, com ja va passar el 26-J, quan van desbancar Convergència. Junts per Catalunya (JxCAT) se situa com a segona força a la demarcació amb dos escons i el PSC manté el que tenia. El perd, en canvi, En Comú Podem (ECP), que havia aconseguit un diputat a les eleccions del 2015 i del 2016. El PPC ha tornat a quedar-se fora i Cs també ha quedat escombrat. El Front Republicà, que ha escalat fins a la sisena posició per davant del PPC, tampoc ha aconseguit representació. Aquests comicis han tingut una participació del 76,18%, que se situa en nivells del 2004 i més de 15 punts per sobre del 2016.