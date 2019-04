ERC i PSC lideren sondejos a Catalunya i Vox i Front Republicà aconsegueixen escó

ERC aconseguiria la victòria a Catalunya en les eleccions generals amb 13-14 escons, seguida del PSC, que obtindria 12 o 13 diputats, segons el sondeig ofert per TV3 i Catalunya Ràdio, segons el qual Vox i Front Republicà aconseguirien en aquesta comunitat un representant cada un.

El sondeig, encarregat per RTVE i les televisions autonòmiques de la FORTA i elaborat per GAD3 a partir de 12.000 enquestes telefòniques, a Catalunya assigna a Podem 8 escons, 5 a Ciutadans, altres 5 a Junts per Catalunya i 2 a PP.

Per províncies, a Barcelona guanyarien els socialistes, amb 8-9 diputats, situant-se per davant d'ERC (6-7), Podem (6), Cs (4), JxCat (3), PP (2), Vox (1) i Front Republicà (1), la candidatura sobiranista que lidera Albano Dante Fachin.

A Girona, la formació guanyadora seria ERC, amb 3 escons, seguida del PSC, amb 1; JxCat, amb 1, i Podem, també amb 1.

A Tarragona, el PSOE i ERC lideren les enquestes, amb 2 escons cadascun, seguits de Podem i Ciutadans, també amb un diputat cadascun.

Finalment, a Lleida, ERC guanyaria els comicis, amb 2 escons, mentre que socialistes i JxCat obtindrien un diputat cadascun.

En les eleccions generals de 2016, la força més votada a Catalunya va ser en comú Podem, la plataforma de confluència d'esquerres d'ICV, Podem, EUiA, Barcelona A Comú i Equo, amb 12 diputats, seguida d'ERC, amb 9 escons, i l'antiga Convergència, amb 8.

El PSC va aconseguir 7 diputats, mentre que el PP va aconseguir 6 i Ciutadans maig.