Futbol, cinema i adrenalina

Els candidats gironins van aprofitar la jornada de reflexió el seu primer dia lliure en dues setmanes per passar-lo amb la família i gaudir de les seves aficions, com ara el cinema, les sèries o el futbol. Montse Bassa va anar fins a la presó d'Alcalá-Meco per veure la seva germana i l'equip de Ciutadans va optar per descarregar tensions als karts de Roses.

Després de la tempesta arriba la calma. O com a mínim, un petit oasi, almenys fins a les noves tempestes que es puguin desencadenar aquesta nit amb els resultats electorals. Dues setmanes de campanya electoral deixen qualsevol candidat exhaust, i més si, com en aquest cas, la campanya ha coincidit també amb l'escalfament per a les municipals. Per tant, ahir la majoria de candidats van aprofitar el dia per descansar i gaudir de la família, anar al futbol, al cinema o, en el cas de Ciutadans, descarregar tensions amb els karts.

Montse Bassa (ERC) és una de les que va voler aprofitar el dia de reflexió per passar-lo amb la família. I, en el seu cas, això va significar agafar un tren fins a Alcalá-Meco per visitar la seva germana, l'exconsellera Dolors Bassa, que es troba allà empresonada. Bassa, que va entrar en política precisament per la situació de la seva germana i de la resta de líders independentistes empresonats, va compartir amb ella les impressions de la campanya i va fer un balanç de com han anat aquests dies. Avui, Bassa té previst votar a les dotze del migdia a Llers i al vespre fer un seguiment de resultats amb la resta de l'equip des de la seu del partit a Girona.

Jaume Alonso-Cuevillas (JxCat), per la seva banda, també va gaudir d'un pla d'allò més familiar. Va passar el dia amb la seva família, especialment amb els seus fills petits -d'un i tres anys- i els seus gossos. A més, també va anar al Camp Nou, per veure el partit del Barça contra el Llevant. Avui, Cuevillas té previst assistir a les dues del migdia al partit del Girona contra el Sevilla, amb l'esperança d'una victòria que l'ajudi a allunyar-se dels llocs de descens.



«Los Vengadores» i «Joc de Trons»

Marc Lamuà (PSC) ja fa dies que tenia clar què faria durant la seva jornada lliure: passar el màxim de temps possible amb els seus fills i al vespre anar al cinema per veure la pel·lícula Los Vengadores: Endgame.

També Joan Luengo (En Comú Podem) va posar-se davant la pantalla, en aquest cas per veure la nova temporada de Joc de Trons, sèrie de la qual és un gran seguidor i que no havia pogut veure degut a la intensitat de la campanya. A més, va aprofitar per estar amb la família i ordenar casa seva, després de quinze dies de gairebé no posar-hi els peus.

En canvi, els candidats del PP i Ciutadans van optar per plans més moguts. El candidat del PP, Sergio Santamaría, va anar fins a la Casa d'Andalusia de Figueres, en el marc de les Fires de la Santa Creu que celebra la capital alt-empordanesa. Allà, Santamaría va compartir una estona amb els integrants de la Casa i va gaudir de la festa.



Karts a Roses

A Ciutadans també els va la marxa, i l'equip de campanya, amb el seu líder, Héctor Amelló, al capdavant, va anar als karts de Roses per descarregar adrenalina. L'objectiu era poder desconnectar i recarregar piles, especialment tenint en compte que Amelló també és candidat a l'alcaldia a Figueres, i a partir del 10 de maig li espera una nova campanya electoral.