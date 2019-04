Jami Matamala (JxCat) obté un escó al Senat

Josep Maria (Jami) Matamala (JxCat) obtindrà un escó al Senat. Amb més del 60% escrutat, l'empresari gironí que ha acompanyat Carles Puigdemont en el seu periple per Europa, se situa com el tercer candidat amb més vots al Senat per Girona. Els electors gironins escullen 4 representants al Senat en aquests comicis, tres dels quals seran d'ERC (Jordi Martí Deulofeu, Elisenda Pérez Esteve i Josep Quintana Caralt)

L'amic íntim i confident de Puigdemont, Josep Maria Matamala, va començar a militar a Convergència Democràtica de Catalunya (CDC) l'any 1977, a més d'encarregar-se de presidir el comitè local del partit sobiranista. Al llarg de la seva llarga trajectòria política, Jami Matamala també va ser regidor del grup municipal de Convergència i Unió (CiU) a l'oposició a l'Ajuntament de Girona entre els anys 1987 i 1995, una temporada en què el PSC governava a la ciutat. Pel que fa al comitè local, concretament va estar-hi 12 anys i, a més, també va ser diputat provincial a Girona.



Causa oberta a l'Audiència Nacional

La secció tercera de la Sala Penal de l'Audiència Nacional va ordenar el 17 de gener reobrir la causa contra els quatre acompanyants que viatjaven amb Puigdemont quan el van detenir a Alemanya al març. Entre ells hi havia el propi Matamala, a més de dos mossos d'esquadra fora de servei, i l'historiador i actual cap de l'oficina de l'expresident Josep Lluís Alay. Tots, a excepció de Matamala, havien comparegut a l'Audiència Nacional citats pel jutge.

El 30 d'octubre, el jutge Diego de Egea va arxivar la causa. Ara, la interlocutòria que signen tres magistrats conclou que l'actuació de tots quatre "estava dirigida a evitar" que fos detinguts en un país que no fos Bèlgica i per tant els torna a investigar per un delicte d'encobriment de rebel·lió.