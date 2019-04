Mapa interactiu: el partit més votat a tots els municipis gironins

ERC ha estat la gran guanyadora de les eleccions generals a les comarques de Girona. Ha estat la primera força en 175 dels 221 municipis de la província. JxCat ha guanyat en 40 municipis, el PSC en 5 (Blanes, Lloret, Roses, Salt i Santa Llogaia) i Ciutadans en un (Vilamalla). En el següent mapa interactiu podeu veure el partit guanyador i la segona força més votada.

On més fàcil ho ha tingut ERC ha estat a Vilaür, on ha obtingut el 53,68% dels vots. Per la seva part JxCat no ha tingut rival a Amer (on ha superat el 48,24% de suports). El municipi on el guanyador de les eleccions ho ha fet amb menor suport ha estat Vilamalla, on Cs n'ha fet prou amb el 20% dels vots per ser la força més votada.