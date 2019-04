Montse Bassa (ERC): "Hem guanyat per la Dolors"

L'independentisme agafa encara més embranzida a comarques gironines. La cap de llista d'ERC al Congrés, Montse Bassa, ha dedicat la victòria a la seva germana, empresonada a Alcalá-Meco. "Hem guanyat per la Dolors; podem dir ben alt i clar que estem més a prop de llibertat", ha assegurat. "Anirem a Madrid amb el cap ben alt a treballar per la independència de Catalunya", ha dit Bassa, després que els republicans hagin assolit un resultat històric a la demarcació.

El candidat de JxCat, Jaume Alonso-Cuevillas, que manté els dos diputats, ha felicitat ERC i es felicita pels bons resultats que el sobiranisme ha assolit aquest 28-A tot i que "molta gent ha votat amb el cor dividit" perquè no hi havia una candidatura única. El cap de llista del PSC, Marc Lamuà, s'ha mostrat "satisfet" d'haver mantingut el diputat i ha dit que portaran "amb orgull" ser "l'única força no independentista" que entra el Congrés per Girona.

Per últim, el candidat d'En Comú Podem (ECP), Joan Luengo, que s'ha quedat a les portes de mantenir la representació del 2016, lamenta "que hagi anat de pocs vots" però diu que la candidatura ha fet "un gran resultat".