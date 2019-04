Eleccions generals: La participació es dispara a Catalunya i a Girona

La participació a les eleccions d'aquest 28 d'abril a Catalunya s'ha elevat fins al 64,1% a les sis de la tarda, uns 18 punts més que en els comicis del 2016, quan a la mateixa hora havia votat el 46,3% dels electors, amb més del 97,3% de les meses comptabilitzades. A Girona, la situació és molt similar: el 63,7% dels electors ja havien votat a les sis, un 18% que el juny de 2016. Al conjunt de l'Estat, el percentatge de vot a les sis de la tarda és del 60,7%, mentre que fa tres anys era del 51,2%, uns 9,5 punts més, a dues hores de tancar els col·legis electorals.



A qui beneficia una participació elevada?

Tradicionalment, s'ha associat una participació elevada amb un bon resultat de les esquerres. No obstant això, en aquesta campanya electoral, politòlegs i experts en demoscòpia han advertit que tots els electorats (esquerres, dretes, independentistes, ...), estan molt mobilitzats.

No obstant, que els creixements més importants de la participació es donin a Catalunya, on les enquestes no pronostiquen un creixement del bloc de dreta (PP-Cs-VOX), podria ser un indicador de l'evolució del vot.