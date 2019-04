Poques cues i cap incidència en l'obertura dels gairebé 400 col·legis electorals de les comarques gironines

Poques cues i cap incidència en l'obertura dels 393 col·legis electorals -que sumen 830 meses- arreu de les comarques de Girona. A primera hora amb prou feines hi havia els membres de les meses, els apoderats dels partits i alguns electors que esperaven pacients a l'obertura dels punts de votació. La gran majoria de punts de votació s'han constituït sense problemes, més enllà d'alguna absència de membres, com en el cas de l'Escola Eiximenis de Girona, on el vocal titular i els dos suplents d'una de les meses no han vingut, i ha estat un suplent d'una altra mesa qui ha ocupat el seu lloc. En total a les comarques gironines estan cridats a votar 521.491 persones. La demarcació escull sis diputats al Congrés i quatre senadors a la cambra alta.

Girona és la ciutat que acumula més població i votants de tota la demarcació. Entre els principals col·legis destaquen alguns com el Verd del Barri de l'Eixample o el Bruguera. En els dos centres la normalitat era absoluta a primera hora del matí quan han obert tots els col·legis electorals.

En les darreres eleccions a les Corts espanyoles, Esquerra va obtenir la victòria amb el 25,26% dels vots, un resultat que li va suposar dos diputats. Darrera dels republicans va quedar Convergència Democràtica amb un 23,24% dels sufragis i també dos diputats. Els altres dos representants se'ls van repartir entre En Comú Podem amb un 17,3% dels vots i el PSC que va quedar en darrer lloc amb un 12,53%. Ciutadans i Partit Popular no van obtenir representació.

En total, en aquestes eleccions els gironins podran escollir entre quinze llistes diferents, cinc més que en les passades eleccions.