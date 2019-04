Primers sondejos: El PSOE guanya les eleccions i la dreta no suma

El PSOE guanyaria les eleccions generals d'aquest diumenge amb un suport del 28,10% i un resultat d'entre 116 i 121 escons, seguit pel PP, amb 17,80% de vots, la qual cosa li dona entre 69 i 73 diputats, segons una enquesta de GAD3 per a Televisió Espanyola i la Forta.

En tercer lloc, quedaria Ciutadans, amb un 14,4% de paperetes i entre 48 i 49 escons, seguit d'Unides Podem, que baixaria al quart lloc, amb 16,10% de suports i entre 42 i 45 escons. Segons aquesta enquesta, Vox s'estrenaria al Congrés en la cinquena posició, amb el 12,10% dels vots i de 36 a 38 diputats.

A continuació, se situen les formacions sobiranistes i nacionalistes. Esquerra Republicana (ERC) hauria obtingut un 3,3% de suport de 13 a 14 diputats; el PNB, l'1,3% i sis escons; JxCat, l'1,6% i cinc escons; Bildu, el 0,7% i 2 diputats; Navarra Summa, el 0,5% i 2 diputats; i Compromís, el 0,5% i 1 diputat.

L'enquesta de la COPE

L'enquesta per a la cadena Cope d'IMOP Insights atorga la victòria en les eleccions generals d'aquest diumenge al PSOE amb el 26,8 per cent dels vots i 111 escons probables, encara que deixa oberta una forquilla d'entre 105 i 120. Els socialistes van obtenir el 2016 un total de 85 escons.

En segon lloc se situaria el PP, que perdria la meitat del seu electorat i passaria del 33 per cent que va obtenir el 2016 al 18,3 per cent. El sondeig els dona 70 escons i una forquilla de 67 a 77. Actualment els populars tenen 137 escons.

Per la seva banda, Unides Podem es mantindria com la tercera força política encara que en descens al 16,8 per cent, amb una estimació de 54 escons probables i una forquilla de 45 a 60. Podem va obtenir amb diferents coalicions 71 escons.

Ciutadans pujaria aproximadament un punt respecte a les últimes generals, i es col·locaria en el 14,2 per cent i 43 escons probables i una forquilla de 40 a 50 parlamentaris. El 2016 va obtenir 32 escons.

Vox, el partit de Santiago Abascal, fins ara extraparlamentari entraria al Congrés dels Diputats amb el 12,7 per cent dels vots i 41 escons probables i una forquilla de 35 a 50.

ERC aconseguiria el 3,1 per cent dels vots, 14 escons probables i una forquilla de 13 a 15. JxCat cauria a l'1,3 per cent i obtindria 4 escons probables i una forquilla de 3 a 5. El PNB obtindria l'1,2 per cent i sis escons probables, amb una forquilla de 5 a 6.

EH Bildu obtindria el 0,9 per cent dels vots, dos escons probables i una forquilla de 2 a 3 diputats. Compromís aconseguiria el 0,6 per cent dels vots, un escó probable i una forquilla d'1-2. Front Republicà 0,5 amb un escó probable i una forquilla de 0-1.

Finalment, Coalició Canària, amb un 0,3 tindria un escó probable amb una forquilla d'entre 0 i 1; mentre que Navarra Suma el 0,2 per cent dels vots, 2 escons probables amb una forquilla d'entre 1 i 2.