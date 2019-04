El PSOE remunta des del seu pitjor resultat històric

El PSOE de Pedro Sánchez ha aconseguit aquest diumenge remuntar el seu millor resultat històric en unes generals, el del juny del 2016, i guanyar les primeres eleccions des del 2008, perquè ha obtingut un 29,25 per cent dels vots, amb un 69,14% del vot escrutat.

Encara que caldrà veure la seva capacitat de pactar per formar govern, el PSOE ha estat el partit més votat el 28A, malgrat que les xifres estiguin molt lluny de les que assolien els socialistes abans de la irrupció de Podem i Ciutadans.

Quan encara queden per comptar un 30 per cent dels vots, s'han comptabilitzat ja 5,268 milions de vots per al PSOE, molt a prop dels 5,4 milions que va obtenir el mateix Sánchez el 2016.

En termes percentuals, la xifra millora lleugerament els resultats d'Alfredo Pérez Rubalcaba del 2011, un 28,76 per cent, en una contesa que va ser encara principalment bipartidista, entre el PSOE i el PP. El 2011 la derrota del PSOE va acabar en 110 escons, i ara la victòria, amb l'escrutini a prop del 70 per cent, n'obtindrà 123.