28-A: Vox obtindria un escó a Catalunya, segons els primers sondejos

ERC i PSC competirien per la victòria a Catalunya en les eleccions al Congrés dels Diputats d'aquest 28-A amb 12-14 escons, segons el sondeig de TV3 i TVE, que també preveu una representació per a ECP de vuit escons, quatre menys que en les eleccions del 26 de juny del 2016. ERC obtindria així entre tres i cinc escons més que en les darreres eleccions espanyoles i el PSC en tindria entre cinc i set més. Segons el sondeig, Cs i JxCat aconseguirien 5 escons, mentre que el PP n'obtindria 2. Front Republicà irrompria al Congrés amb un diputat, el mateix nombre d'escons que obtindria Vox a Catalunya. A l'Estat, el PSOE guanyaria les eleccions amb 116-121 escons, seguit del PP (69-73), Cs (48-49), UP (42-45) i Vox (36-38). Les dretes, segons el sondeig, no podrien formar govern.