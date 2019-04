Aprenent democràcia

Aquestes eleccions ens han ensenyat coses que ja sabíem i altres que caldrà aprendre i insistir. En primer lloc, que la majoria absoluta ja no tornarà i que caldrà governar en coalició o amb el suport d'altres partits. Això es resumeix en una paraula: dialogar. La política no està darrere la paraula trepitjar, i alguns partits (i jutges, i funcionaris) ho hauran d'interioritzar.

En segon lloc es torna a veure que governar Espanya sense tenir en compte Catalunya és un error monumental. Ho és perquè Catalunya lidera la modernitat del país, és el pal de paller de l'economia i perquè sociològicament és vital tenir-la en compte. No fer-ho és aplanar el camí del fracàs. No sé si algú torna a pensar en tancar fronteres i retornar a l'autarquia, però crec que és impossible el retorn a la repressió franquista.

En tercer lloc és l'entrada de la ultradreta al congrés. No és que no hi fos, ja hi era dins del PP, però ara ha volgut mostrar diàfanament el seu espai. El pare de tot això és Aznar, quan a partir de l'any 2000 va començar una deriva recentralitzadora i de reinterpretació de la constitució que ens ha portat fins aquí.

Per què els altres partits van deixar lliure el camí del relat centralitzador i li van deixar fer marxa enrere al PP? La resposta la vaig trobar dissabte al programa FAQs, a l'entrevista que van fer al partisà Erri de Luca. Va explicar que la democràcia és una lluita diària, que cal regar cada dia com a una flor, que si ho deixes de fer durant un temps es malmet. Això és el que ha passat a Espanya des de l'any 2000. Aznar no ha tingut davant seu cap líder de l'oposició amb prou personalitat i força per fer front al relat. I, com que aquest anava sempre contra Catalunya, ja l'acceptaven. I així hem anat fent marxa enrere amb un munt de lleis, restringint cada vegada més la llibertat d'expressió fins acabar amb la llei mordassa.

A partir d'avui toca refer la democràcia sobre els fonaments del diàleg, del pacte, de la llibertat d'expressió, de la tolerància... i potser algun dia podrem actuar per refer la deriva judicial tan nefasta que ens ha portat fins aquí.