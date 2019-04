Aragonès: «Hem guanyat, hem tenyit el país de groc»

El vicepresident de Catalunya, Pere Aragonès, va destacar ahir l'èxit de la primera victòria d'ERC a unes eleccions generals. «Catalunya ha votat República, independència i polítiques de progrés i d'esquerres. Sánchez ha guanyat a Espanya, però Oriol Junqueras ha guanyat a Catalunya. Ara és l'hora d'obrir un diàleg per una solució democràtica, que és votar en un referèndum».

Pere Aragonès va dir que «la ciutadania de Catalunya ho ha deixat clar: Oriol Junqueras ha guanyat al Congrés i Raül Romeva al Senat. Catalunya es tenyeix de groc. És l'hora que s'asseguin en una taula. Ara és l'hora de guanyar la llibertat», va assegurar.

El vicepresident va tenir unes paraules per al president d'ERC, Oriol Junqueras, empresonat pels fets de l'1-O. «Oriol, ens vas dir durant tota la campanya 'a guanyar, a guanyar i a guanyar' i hem guanyat, guanyat i guanyat al Congrés i al Senat! ERC ha tingut un milió de vots, hem tenyit el país de groc!».

Més declaracions van venir ahir des de Suïssa, a Ginebra, on la secretària general del partit, Marta Rovira, va destacar la nova victòria a les urnes. «Avui hem continuat legitimant el nostre projecte: la independència per construir una República amb tothom i per a tothom, vingui d'on vingui i parli el que parli. Avui les urnes també anaven de legitimar la República catalana i ho hem tornat a fer».

Per Rovira, «hem agafat les urnes com a millor instrument democràtic, hem recuperat l'esperit de l'1-O. Hem anat a decidir a favor de la democràcia, la llibertat, els drets civils i polítics i d'avançar. Avui també ha guanyat la independència».

Segons la líder independentista, les eleccions han servit per «continuar legitimant el nostre projecte per construir una República amb tothom».