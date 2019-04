Arbúcies registra la participació més alta i Figueres, la més baixa de Girona

? La mobilització de l'electorat ha assolit rècords arreu, però municipis com Breda, Bescanó i Arbúcies, amb un 82,41%, un 82,29% i un 80,55%, respectivament, han superat amb escreix la ja alta mitjana de 76,03% de Girona. A Banyoles, la participació dels votants també s'ha acostat al 80, amb un 79,77%. A l'altra banda de la forquilla hi ha poblacions com Figueres o Castelló d'Empúries, on, amb un 67,30% i un 68,35% en cadascuna d'elles, la participació ha quedat molt per sota de la mitjana catalana (tot i haver pujat); sense tanta diferència, el 70,01% de Puigcerdà i el 70,32% de Lloret de Mar i de Maçanet de la Selva (encara que són 11 i 12 punts més que fa tres anys) i el 73,03% de Castell-Platja d'Aro tampoc van assolir el 76,03%