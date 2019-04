Asens: «Hem tret menys escons, però som més decisius»

El candidat d'En Comú Podem, Jaume Asens, va reconèixer que la seva formació ha patit una pèrdua de suports respecte als últims comicis però va remarcar que ara són «una força clau». «Hem tret menys escons però som més decisius», va apuntar Asens durant la valoració dels resultats electorals davant la militància, i va afegir que per primera vegada un partit catalanista i sobiranista pot ser al Govern espanyol, fet que qualifica de «bona notícia».

El candidat d'ECP també va fer una crida als partits que van donar suport a la moció de censura a Mariano Rajoy i els va demanar «altura de mires» davant la situació «d'excepcionalitat». Així, Asens va celebrar que s'hagi frenat «el tripartit de Colón», encara que va advertir que no es pot «naturalitzar» que una força d'extrema dreta sigui al Congrés, en referència a Vox.

Davant unes cent-cinquanta persones que es van apropar a la seu de la formació per fer el seguiment electoral, Asens va assegurar que han complert un dels objectius que s'havien plantejat, que era el de ser una força decisiva. Amb set escons a Catalunya –cinc menys que el 2016–, va destacar que han aconseguit la «remuntada» que apuntaven les enquestes tot i fer una campanya «modesta i senzilla».

D'altra banda, el candidat dels comuns va celebrar que s'hagi aconseguit frenar 'el tripartit de Colón', ja que no sumen prou diputats per conformar govern, encara que va avisar que Vox ha aconseguit representació per primer cop i va advertir que no es pot «banalitzar ni naturalitzar».



Crida a «l'altura de mires»

Asens va fer una crida a tots els partits que van donar suport a la moció de censura als populars a «estar a l'altura» i ha destacat que «s'ha ampliat el perímetre» d'aquestes forces, que tenen un pes major que a l'anterior legislatura.

Així, va apel·lar a la seva responsabilitat i els va demanar un «compromís històric» per frenar l'extrema dreta. A més, va demanar a tots els moviments socials, sindicats i partits que facin una reflexió «per veure què ha passat» i els va emplaçar a tots a posar en valor «tot allò que tenen en comú per sobre del que els separa». Pel que fa a la seva aposta en clau nacional, Asens va insistir que cal una taula de diàleg.