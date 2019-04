Amb blocs, no hi ha estabilitat

a mobilització ha estat excepcional. La crispació, la demonització de l'adversari i la radicalitat dels discursos ha fet arribar amb emocions, no tant amb raons, la convicció a la ciutadania que havia de participar. La situació és seriosa. I tant! La realitat és preocupant i el futur, ple d'incerteses: es ralentitza l'economia europea, hi ha una ofensiva per frenar i balcanitzar la UE, augmenten sense fre la desigualtat social i l'explotació laboral, la dreta ultra pren forma i força i s'ignora amb indiferència la revolució tecnològica que capgirarà el món laboral i els efectes del canvi climàtic. Com a remei, les dretes separatista i espanyola onegen la bandera del patriotisme tribal i del cofoisme provincià per fer de la ciutadania l'estruç que amaga el cap sota l'ala i distreure'l dels problemes que l'afecten, o poden afectar, amb enardiments identitaris i xenòfobs.



Fa quasi quatre anys, l'electorat de dreta s'agrupà entorn al PP i li donà l'oportunitat de governar si era capaç d'atreure, de pactar, amb qui no combregava amb la seva fe. Rajoy no fou capaç i se l'emportà una moció de censura. Ara, és el centreesquerra qui s'ha agrupat més i ha donat l'oportunitat al PSOE de governar amb mar de fons local i europeu. Al final, a part dels pactes d'Estat necessaris per assentar temes fonamentals com l'educació, cal trobar el comú denominador que eixampli la base social del Govern i li doni l'estabilitat necessària per governar i emprendre les polítiques de redistribució i modernització, de posada a punt pels durs temps que venen. No és factible governar la meitat contra la meitat en temps de crisi continuada. I als problemes que podia tenir Rajoy, ara s'hi suma que la presència d'una dreta radical fa més difícil que conservadors i liberals se sentin còmodes col·laborant en el bon govern.



En tot cas, caldria que el PSOE no es deixés enganyar per la distància que hi ha de Madrid a Barcelona i el PSC recordés que amb ERC la vida és un viatge amb Dragon Khan. L'ADN no canvia i ERC hi porta la síndrome de l'escorpí, la cultura de la ganivetada trapera.