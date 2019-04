Casado: «Hem de treballar per recuperar suport; el resultat és molt dolent»

El líder del PP, Pablo Casado, va admetre que el resultat del seu partit havia estat «molt dolent» i es va comprometre a treballar amb «la màxima il·lusió i responsabilitat» per «recuperar suport» davant les properes eleccions de maig. Dit això, va demanar al PSOE un Govern «sense els independentistes». «Sempre he dit que el PSOE és un gran partit, clau en la història recent d'Espanya i, vist el resultat, espero que pugui generar acords de governabilitat sense necessitar els independentistes. Per al PP el primer és Espanya i esperem que el nostre país estigui a l'altura de les circumstàncies», va proclamar.

A més, i tenint en compte que només falta un mes per a les autonòmiques, municipals i europees, va assenyalar que els resultats del 28 d'abril han de servir per demostrar que el centredreta ha d'unir-se i fer una estratègia de campanya amb la qual el votant s'adoni que la «fragmentació només ha afavorit Pedro Sánchez».

Així es va pronunciar en una roda de premsa a la seu del PP cap a la mitjanit, envoltat dels membres de la direcció estatal i candidats al Congrés. També l'esperaven a la sala més d'un centenar de joves de Noves Generacions. Casado va decidir deixar per demà la reunió del Comitè Executiu Nacional, que analitzarà la desfeta electoral. Abans, va convocar la cúpula del partit que forma part del comitè de direcció per a avui per a una primera valoració. Fonts del PP van admetre que el resultat del partit és «pèssim», però van afegir que Casado és un líder «indiscutible» i van descartar del tot que pugui produir-se la seva dimissió després d'aquesta derrota històrica. Caldrà veure si quan es reuneixi el Comitè Executiu Nacional del PP els «barons» territorials del Partit Popular -que s'han d'enfrontar a eleccions autonòmiques el proper 26 de maig- qüestionen els resultats i exigeixen un canvi d'estratègia abans d'aquesta nova cita amb les urnes.

«Cal prendre nota»

Per part seva, el president del PP d'Extremadura, José Antonio Monago, va felicitar el PSOE, «sens dubte el vencedor de la nit», gràcies, segons va dir, al fet que s'ha fragmentat el vot de «centre-dreta». En tot cas, va admetre que cal prendre «molt bona nota» del que ha passat i també ho ha de fer «una part de l'electorat». Així, va recordar que durant la campanya va advertir que «un, més un, més un, són tres per al PSOE al Senat», que és el que ha passat.