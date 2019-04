Cuevillas es mostra satisfet pels dos diputats «tot i no tenir ni nom fins fa poc

El cap de llista de Junts per Catalunya (JxCat) a Girona, Jaume Alonso-Cuevillas, va mostrar-se satisfet per mantenir els dos diputats de la formació a les comarques gironines, sobretot perquè «la campanya ha estat molt difícil perquè vam començar tard i, fins fa poc, no teníem ni nom i els candidats vam ser els últims a aparèixer». Cuevillas va ser rebut amb una ovació en entrar la seu de la plaça Catalunya pels militants i simpatitzants que seguien el recompte electoral, entre els quals hi havia l'alcaldessa de Girona, Marta Madrenas.

Cuevillas va reiterar que JxCat havia fet «una campanya contra rellotge» i va indicar que la seva candidatura, en àmbit català, ha anat «remuntant». En aquest sentit, va exposar que fa poc els sondejos els donaven entre 4 i 5 diputats i que al final «en tenim 7». Seguint amb aquesta dinàmica, al seu parer, «amb una setmana o dues més podríem haver fet uns resultats molt millors, però la campanya s'ha acabat», va lamentar.

L'advocat havia iniciat el seu discurs als mitjans de comunicació destacant «l'elevada participació» a Catalunya en unes eleccions espanyoles. Ho va atribuir a la «situació que estem vivint els catalans» i va parlar de la «repressió» molt forta» que els catalans estan patint, al seu parer, per part de l'Estat espa­nyol.

I no va tenir cap mania a felicitar la candidatura d'Esquerra Republicana per la seva victòria a Girona i a Catalunya. Això sí, va deixar clar que a diferència de JxCat, ERC té ja «una marca molt consolidada». Va mostrar-se molt satisfet per Montse Bassa, germana de dolors Bassa i per Joan Margall. «Com jo, de Torroella, Torroella power!», va cridar». També va assegurar tenir coneixement que a Catalunya hi ha gent amb el cor dividit que «ara ha votat Esquerra però que a les eleccions europees votarà Carles Puigdemont».

En clau independentista va destacar que els vots de JxCat, juntament amb ERC i el Front Republicà sumen aproximadament un 40% de vots secessionistes, quan en els darrers comicis estatals van representar un 32%. Sobre els resutats en àmbit estatal va bromejar: «Espanya em cau molt lluny».

A més de Cuevillas, al Congrés hi anirà el número 2 de la candidatura, el llagosterenc Sergi Miquel.