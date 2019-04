ERC fa història i aconsegueix per primer cop tres diputats per Girona

ERC fa història i aconsegueix per primer cop tres diputats per Girona Marc Martí

Esquerra Republicana va guanyar clarament ahir les eleccions a les comarques gironines i va fer història en obtenir per primera vegada tres diputats. En segon lloc va quedar Junts per Catalunya, que manté els dos escons que va obtenir Convergència el 2016. El darrer representant va anar a parar al PSC, mentre que En Comú Podem va perdre el diputat que tenia. Per la seva banda, Ciutadans i PP continuaran un mandat més sense tenir representació per Girona, que tampoc van aconseguir ni Vox ni el Front Republicà. Tot plegat amb una participació que es va enfilar fins al 76,18%, quinze punts per sobre la del 2016.

ERC consolida, doncs, el seu lideratge a les comarques gironines, que fins fa poc eren un feu de l'antiga Convergència. A les últimes eleccions generals, les de 2016, els republicans ja van guanyar per primera vegada a les comarques gironines, amb gairebé 80.000 vots i dos diputats. En aquesta ocasió, han aconseguit fer bones les enquestes i no només s'ha tornat a erigir en primera força, sinó que ha superat els 112.000 vots (gairebé un 30% del total) i han obtingut tres diputats: Montse Bassa, Joan Margall i Laia Cañigueral.

Per la seva banda, Junts per Catalunya ha mantingut els dos representants que va obtenir Convergència l'any 2016, de manera que Jaume Alonso-Cuevillas es convertirà en diputat i Sergi Miquel ho continuarà essent. Malgrat quedar-se amb el mateix número de diputats, JxCat també millora resultats i recull més de 84.000 sufragis (22,47%), 13.000 més que els obtinguts per CDC en els darrers comicis.

El PSC, per la seva banda, manté el diputat que ja tenia, Marc Lamuà, malgrat que la seva aspiració era aconseguir-ne dos. Tot i això, els socialistes gironins no han fet un mal resultat, ja que han passat de ser quarta a tercera força a la demarcació, amb més de 64.000 vots (17,11%), 26.000 més que ara fa tres anys.

Els comuns, en canvi, s'han endut una decepció i s'han quedat sense el diputat que van aconseguir per primera vegada l'any 2015 i que van revalidar en la repetició electoral de 2016. El partit ha perdut 17.000 suports a la demarcació i n'hi han faltat un miler perquè Joan Luengo es pogués convertir en diputat.

Ciutadans, per la seva banda, seguirà sense tenir representant per Girona. La formació taronja ha obtingut 10.000 vots més, però aquest augment ha estat insuficient perquè Héctor Amelló es converteixi en diputat. Això sí, han aconseguit situar-se per davant del PP en la seva particular cursa electoral, mentre que el 2016 havia estat al revés.

També s'ha situat per davant del PP el Front Republicà, que a la demarcació tenia Maria Besora com a cap de llista i ha obtingut més de 14.000 vots (3,75%).

En canvi, els populars, seguint la tònica de la resta de l'Estat, han patit un fort retrocés a la demarcació, tot perdent més de 19.000 sufragis i quedant-se amb 12.000 (3,23%). Just darrera seu s'ha situat Vox, que ha recollit més de 10.000 vots a les comarques gironines.