Esquerra s'imposa a JxCat a les capitals de comarca i al gruix de municipis mitjans

Un triomf majoritari d'Esquerra Republicana de Catalunya i uns índexs de participació disparats cap amunt són els denominadors comuns del resultat a les capitals de comarca i a les poblacions gironines de més de 3.000 habitants. El patró més reproduït és una victòria clara d'ERC, amb una llista encapçalada per la germana de Dolors Bassa, Montse Bassa; un segon lloc per a Junts per Catalunya, amb l'advocat de Carles Puigdemont al capdavant de la candidatura, Jaume Alonso-Cuevillas; i el PSC de Marc Lamuà com la tercera força més votada.

L'avançament d'Esquerra a la darrera fórmula electoral de l'antiga Convergència, que el juliol del 2016 es va refundar en PDeCAT, s'ha consolidat i ha guanyat terreny a la majoria de ciutats i municipis de mida mitjana. La votació d'ahir va confirmar un gir iniciat als últims comicis espanyols, el juny del 2016, quan ERC va avançar Junts pel Sí després que, només sis mesos abans, la coalició Democràcia i Llibertat encara superés els republicans al gruix de poblacions gironines.

La capital serveix de paradigma de l'escenari electoral configurat ahir: a Girona, Esquerra ha obtingut més vots que Junts per Catalunya (1.177 més), i darrere seu, per aquest ordre, hi ha PSC, En Comú Podem, Ciutadans, Front Republicà i PP; percentualment, aquesta última formació ha patit el descens més important respecte a les anteriors eleccions al Congrés, ja que llavors va rebre un 10,52% dels vots i ahir, el 3,68%.



L'única victòria de JxCat, a Anglès

A Figueres, Begur, Castell-Platja d'Aro, Hostalric, Llançà, Palafrugell, Palamós, Puigcerdà, Sant Feliu de Guíxols, Sarrià de Ter i Vilafant també ha guanyat ERC, però el PSC ha superat JxCat. A Maçanet de la Selva, ha passat el mateix, però amb la diferència que En Comú Podem ha tret la tercera posició als sobiranistes.

Lloret de Mar i Blanes mantenen el feu socialista a la Costa Brava selvatana, on el PSC ha tornat a guanyar. Com el 2016, aquest partit ha mantingut la seva preeminència a Lloret, a força distància del segon, ERC, i amb Cs en tercera posició; en aquest municipi, JxCAT ha quedat relegat al cinquè lloc, darrere En Comú Podem. Exactament el mateix que ha succeït a Blanes. Tossa de Mar, en canvi, s'ha ajustat al patró majoritari de la província.

Més al nord, el PSC també ha guanyat a Roses, tot i que amb una diferència de només 16 vots respecte d'ERC; aquí, Cs ha superat JxCat. Una altra victòria socialista s'ha registrat a Salt, amb un 1,32% més de vots que Esquerra.



Una victòria de Cs a Vilamalla