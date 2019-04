Esquerra torna a obtenir tres senadors i Matamala serà l'únic de JxCat

ERC també va aconseguir imposar-se al Senat a les comarques gironines, on els republicans van aconseguir tres representants -Jordi Martí, Elisenda Pérez i Josep Quintana-, mentre que Jami Matamala (JxCat) va obtenir el quart lloc. La participació al Senat va ser d'un 75,58%, gairebé disset punts per sobre la de 2016, quan es va situar en un 58,66%.

El senador gironí més votat va ser Jordi Martí, exalcalde de Sant Pere Pescador, que repetirà com a representant a la cambra alta després d'haver aconseguit més de 108.000 vots, un 35,55% del total. En segon lloc, es va situar la regidora calongina Elisenda Pérez, també d'ERC i per a qui també serà el segon mandat com a senadora. Pérez va obtenir més de 93.000 vots (30,52%).

La tercera posició va ser per a Jami Matamala, l'empresari gironí amic de Carles Puigdemont que ara es convertirà en senador de Junts per Catalunya. Matamala, que actualment es troba a Waterloo, va obtenir 86.398 suports, un 28,24% del total.

Finalment, la quarta plaça ha anat a parar a mans de Josep Quintana, regidor d'ERC a Olot. El republicà va aconseguir un 26,6% dels vots, és a dir, més de 80.000 sufragis.

No van aconseguir representació, tot i que es van quedar a prop, els altres dos candidats de JxCat: Josep Maria Cervera, alcalde de Port de la Selva i president de l'Associació de Municipis per la Independència (AMI), que va aconseguir més de 69.000 vots (22,67%), i l'advocada Laura Corsunsky, que es va quedar amb 63.000 (20,72%).

Més enrere van quedar els tres candidats socialistes: el catedràtic de la UdG Ferran Camas, la regidora de Blanes Pepa Celaya i el palafrugellenc Xavier Rangel . Darrere seu es van situar dues de les candidates d'En Comú Podem Gemma Triedo i Marta Domènech. El següent va ser el candidat de Ciutadans, Bernat Doria, seguit del regidor de Salt Wilder Palacio, d'En Comú Podem i Nagore García i María Paz García, també de Ciutadans. Més enrere va quedar el candidat del Front Republicà, Paulino Gracia, els tres candidats del PP i el de Vox.