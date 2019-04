Històric triomf d'ERC, que es converteix en el nou líder de l'independentisme

Victòria històrica d'ERC en unes eleccions generals. És el millor resultat de les forces independentistes en unes eleccions generals: han obtingut 22 diputats i quasi el 40% dels vots, cinc diputats més que en 2016 i vuits punts més de percentatge de vots.

La d'anit va ser la victòria més abultada dels republicans en unes eleccions al Congrés des de la transició. ERC va superar el partit de Carles Puigdemont registrant més d'un milió de vots. Mai en l'actual període democràtic havia obtingut ERC uns resultats tan voluminosos, i cal rebovinar fins a les primeres eleccions de la Segona República per trobar uns resultats similars. Junqueras ha aconseguit engrandir encara més la diferència que hi havia amb l'altra gran força del sobiranisme, Junts per Catalunya, (que ahir va recular en favor dels republicans respecte les eleccions de 2016) i també de Poble Lliure, l'altra formació sobiranista que, tot i els prop de 100.000 vots, no va aconseguir entrar al Congrés.