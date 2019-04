Iglesias ofereix a Sánchez formar «un Govern de coalició d'esquerres»

El secretari general de Podem i candidat d'Unides Podem a la Presidència del Govern, Pablo Iglesias, va assenyalar que havia parlat per telèfon amb el cap de l'Executiu, Pedro Sánchez, per felicitar-lo per la seva victòria a les generals i per oferir-li formar «un Govern de coalició d'esquerres». Iglesias va entrar a la sala de premsa somrient i acompanyat d'un gran nombre de candidats del partit, tot assenyalant que els resultats deixen clar que el pes parlamentari del bloc progressista «supera el pes del bloc de les tres dretes, del trio de Colón».

Com a segona lectura dels resultats, Iglesias va destacar que el resultat electoral deixa clar també que «Espanya és plurinacional». «Una cosa que hem dit moltes vegades, i en el que ens hem quedat sols, és plurinacional i només cal veure el resultat a Euskadi i Catalunya per comprovar que aquesta afirmació és òbvia», va afegir.

Iglesias també va fer autocrítica sobre els resultats assenyalant que els hagués agradat que fos «millor», però va qualificar de «suficient» el nombre d'escons (42) per aconseguir d'una banda «frenar la dreta i l'extrema dreta» i per una altra «construir un Govern de coalició d'esquerres».

«Toca treballar molt, amb molta discreció, tindrem moltes reunions, cal fer un programa de govern i complirem el mandat amb el qual vam sortir a aquestes eleccions de treballar perquè a Espanya hi hagi un govern de coalició d'esquerres que sigui capaç de dur a terme polítiques que protegeixin les majories socials», va afegir.

Per part seva, la cap de llista d'Unides Podem al Congrés per Navarra, Ione Belarra, va afirmar que li hagués agradat «tenir un resultat millor» a les eleccions generals, però va considerar que el resultat «és suficient per complir amb els objectius que ens havíem marcat al començament de la campanya».

En concret, Belarra va assenyalar que els objectius fixats eren «frenar les dretes, que tenen menor pes que el bloc progressista, i treballar per construir un Govern de coalició d'esquerres que asseguri que es compleix amb el mandat que ha donat la ciutadania del país i de Navarra, per posar en marxa mesures de protecció dels serveis públics i, a Navarra, de garantia de l'autogovern».

La candidata va considerar que «la mobilització massiva» que s'ha produït a les eleccions, amb un increment de nou punts en la participació tant a Navarra com a Espanya, «està relacionat amb el fet que la major part del nostre país ha volgut frenar el trio de Colón, que s'ha dedicat a veure qui deia l'exabrupte més gran.