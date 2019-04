Lamuà ressalta l'augment de vots, tot i no aconseguir el segon diputat

Somriues, abraçades i crits d'eufòria es van viure ahir a la seu del PSC a Girona. Tot i que han obtingut a la província gironina el mateix nombre de diputats que en les eleccions del 2016, un representant, els socialistes estaven contents pels resultats generals.

Durant els primers minuts d'escrutini, els militants socialistes gironins estaven espectants per si el PSC pujava a dos diputats. Resultat que ja al 40% del recompte es va gairebé descartar. Tot i això, el candidat gironí del PSC al Congrés dels Diputats, Marc Lamuà, es va mostrar «satisfet» per consolidar els resultats a Girona i, sobretot, per l'augment de vots.

En els comicis del 2016 el PSC va obtenir a Girona un percentatge de vots del 12,53% (38.403 suports). Una xifra que ahir va ascendir fins al 17,15% (63.615 vots). «L'objectiu era aspirar al segon diputat, hem estat a la cursa per aconseguir-ho», va afirmar Lamuà en declaracions als mitjans de comunicació. El candidat, però, es va centrar en el «salt important» que han fet els socialistes amb l'augment de més de 26.000 vots. Entre els municipis on més han crescut, Lamuà va destacar Blanes, Lloret, Roses, Castell-Platja d'Aro, Girona i Figueres.

D'altra banda, el candidat va afirmar que el PSC surt «molt reforçat» per encarar les pròximes eleccions municipals. «Hem doblat forces com Ciutadans i els comuns, i hem estat competint de tu a tu amb Junts per Catalunya», va afirmar.

Lamuà va explicar que el PSC representarà al Congrés dels Diputats «els gironins no independentistes». «Som l'únic representant no independentista dels sis diputats electes gironins, i ens sentim amb la responsabilitat de representar això», va dir.

Finalment, va destacar els «excel·lents resultats» a escala general que ha tret el PSOE, la força guanyadora de les eleccions general, tot afirmant que «són molt bons per als socialistes». També va fer un agraïment a tota la gent que s'ha bolcat en la campanya del PSC.