Montse Bassa: «Ara podem dir que estem més a prop de la llibertat que mai»

La seu d'Esquerra Republicana (ERC) de Girona va viure ahir un ambient de satisfacció i eufòria a mesura que s'anaven escrutant els resultats i s'anava consolidant la victòria del partit no només a la província de Girona sinó arreu de Catalunya. El president de la Federació Regional de Girona, David Mascort, va ser el primer a fer el discurs entre forts aplaudiments i crits de «llibertat». L'actual batlle de Vilablareix va subratllar que, malgrat que «no són temps de moltes alegries, estem contents», afirmant amb contundència que «la independència ha vingut per quedar-se, seguim units, seguim tenyint Catalunya de groc». Per la seva banda, la cap de llista republicana al Congrés per Girona, Montserrat Bassa, amb un somriure d'orella a orella, va dedicar els bons resultats a la seva germana Dolors, afirmant que «ara podem dir que estem més a prop de la llibertat que mai».

ERC va anar assaborint les bones vibracions des d'un bon inici. La seu de la federació republicana gironina es va anar omplint a poc a poc amb membres del partit i premsa amb un cert nerviosisme optimista. A banda del cartell amb l'insígnia de la formació, la seu comptava amb un roll-up amb Oriol Junqueras, sempre present i exemple a seguir pel partit. Amb el total gairebé escrutat i consolidada l'adhesió d'un diputat més respecte als dos obtinguts el 2016 al Congrés, Mascort va ressaltar que «hem guanyat les eleccions, la gent ha dit prou a la repressió, ja que només amb diàleg solucionarem els problemes». Després de dues setmanes de política intensa, Mascort ha destacat que «hem fet la nostre millor campanya i la gent ha cregut amb la nostra estratègia», finalitzant el seu discurs agraint a tots els gironins que els han donat suport. Per la seva banda, Montse Bassa va dirigir el triomf a la seva germana i a la resta des polítics empresonats i que es troben a l'estranger. La mateixa va confessar que «estic preparada per anar a Madrid amb el cap ben alt», afegint que l'objectiu és «defensar els interessos dels gironins i treballar per aconseguir la independència de Catalunya». Forts aplaudiments, caloroses abraçades i crits d'alegria van clausurar la valoració dels resultats obtinguts. Històrics.