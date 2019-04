Pedro Sánchez pot buscar acords amb Ciutadans, Podem, ERC i altres forces

Els resultats electorals d'ahir fan pensar que Pedro Sánchez repetirà com a president del Govern espanyol. És cert que els 123 diputats que va obtenir ahir el PSOE són els mateixos que Mariano Rajoy va obtenir per al PP el 2015, i amb els quals li va ser impossible reunir els suports necessaris per a una majoria estable, per la qual cosa va convocar noves eleccions un any més tard. Però aquesta vegada les coses són molt diferents perquè la segona força al Congrés (PP) té només 65 diputats, i no els 90 que tenia el PSOE (i 69 Podem); i a diferència de Rajoy, que pràcticament només podia comptar amb els 40 diputats de Ciutadans, Sánchez té més opcions. Vegem-ho.

D'entrada, Pedro Sánchez podria aconseguir una majoria molt còmoda de 180 diputats (la majoria absoluta és de 176) amb Ciutadans, una aliança que seria ben vista pels mercats i per molts sectors empresarials. Encara que la postura socialista sobre Catalunya va fer que Albert Rivera anunciés que mai no pactaria amb el líder socialista.

Si es manté aquest vet, Sánchez podria buscar el suport de Podem (que ha perdut pistonada però encara pot ser un aliat important) i l'independentista català: amb ERC també sumaria majoria absoluta, encara que les negociacions podrien ser dures en temes com l'autodeterminació. I si no vol l'independentisme de soci, encara pot cercar acords amb Podem i altres forces com el PNB i Compromís; no seria absoluta, però sí una majoria prou còmoda per governar.