El PSOE obté un ampli triomf però haurà de pactar per governar

El PSOE va obtenir en les eleccions generals d'ahir una àmplia victòria que no li permetrà governar en solitari però que li obre diverses possibilitats de pacte perquè Pedro Sánchez torni a La Moncloa. L'esfondrament del PP, que ha perdut més de la meitat dels diputats que tenia al Congrés, impedeix que les forces de dretes sumin una alternativa; el líder socialista es va mostrar ahir molt satisfet per la victòria però no va voler avançar quin plantejament té de cara a les converses per aconseguir una majoria estable.

A Catalunya, ERC va liderar els millors resultats que l'independentisme ha aconseguit mai en unes eleccions generals: tindrà cinc escons més a Madrid. Els 15 diputats republicans s'han de sumar als 7 de Junts per Catalunya, la formació de Carles Puigdemont i hereva de l'antiga Convergència, que ha perdut un representant al Congrés. El PSC ha contribuït a la victòria de Sánchez amb una millora notable dels seus resultats de 2016; els socialistes catalans s'han convertit en la segona força política a Catalunya (havien estat la quarta), amb 12 diputats que contrasten amb l'únic representant que ha aconseguit el PP. En Comú Podem, la marca catalana d'Unides Podem, que va ser la força més votada a Catalunya el 2016 amb 12 representants, n'ha perdut cinc i ha passat al tercer lloc, un factor que ha contribuït a la davallada general de la formació de Pablo Iglesias en el conjunt de l'Estat, on ha passat de 71 diputats a 42.

A les comarques gironines, ERC es va convertir per primera vegada en la força més votada en unes eleccions generals i va aconseguir tres diputats. Junts per Catalunya va mantenir els dos que ja tenia, com va fer el PSC amb el seu diputat, mentre que Joan Luengo no va poder conservar el representant d'En Comú Podem.



Participació històrica

La jornada electoral d'ahir va aconseguir una participació molt elevada, superior al 75%, una dada que els experts associen als moments de canvi. En relació amb les eleccions del 2016, l'afluència de votants a les urnes va augmentar de més de nou punts. A Catalunya es van superar aquests registres, amb una participació de més del 77 per cent, 14 punts per sobre de la de les anteriors eleccions generals.

Aquest augment de la participació era fàcilment detectable en els col·legis electorals de la ciutat de Girona, per exemple, que durant tota la jornada d'ahir van presentar una molt elevada afluència de votants i que en alguns moment es van veure com s'arribaven a formar cues davant de les meses. Tot i això, la jornada va transcórrer amb tota normalitat.

Aquesta mobilització podria ser al darrere de l'amplia victòria del PSOE, que ha passat dels 85 diputats el 2016 als 123 d'ara, que li permeten doblar el PP i li obren les portes a formar govern. Entre les causes de la millora dels resultats socialistes hi ha, d'una banda, l'afluència a les urnes de votants que en altres comicis s'haurien abstingut, però també el transvasament de vots d'altres formacions, molts dels quals amb tota probabilitat d'Unides Podem, que ha experimentat una davallada notable, encara que pot ser determinant per formar govern.

Ara bé, el daltabaix més remarcable és el del PP, que en l'estrena de Pablo Casado com a líder ha perdut més de la meitat de la representació al Congrés, passant de 137 diputats a només 66. Ciutadans, en canvi, ha continuat amb el seu creixement i ha arribat als 57 diputats (en tenia 32): la formació que lidera Albert Rivera ha aconseguit més de quatre milions de vots i s'ha situat com la tercera força política a Espanya, a només 200.000 vots i vuit diputats del PP.

També ha irromput amb força al Congrés dels Diputats la formació d'ultradreta Vox (encara que lluny de les expectatives que li havien donat algunes enquestes preelectorals), que ha aconseguit 24 diputats, un dels quals a Catalunya (el mateix resultat que hi ha fet el PP, per cert).

Els bons registres de Ciutadans i Vox no serveixen, però, per sumar a Madrid un acord semblant al que ha portat el PP al poder a Andalusia, a causa precisament de l'esfondrament que han experimentat els populars en el conjunt de l'Estat. En percentatge de vot, la formació de Pablo Casado supera la d'Albert Rivera per menys d'un punt. Ciutadans és precisament una altra de les formacions amb les quals Pedro Sánchez podria mirar d'arribar a un acord per formar govern, encara que les declaracions fetes durant la campanya electoral, especialment per part de la formació taronja, no semblen facilitar-ho.

Un altre possible acord passaria per ERC, que és la gran triomfadora de la nit electoral a Catalunya, juntament amb el PSC. Els 15 diputats que ha obtingut la formació republicana li han permès guanyar per primera vegada unes eleccions generals, i a més han afavorit que l'independentisme tingui cinc diputats més al Congrés en la propera legislatura. ERC va obtenir 9 diputats el 2016, mentre que l'antiga Convergència en tenia vuit; la millora de resultats dels republicans compensa la lleu davallada de la formació de Carles Puigdemont, que ha perdut un representant.

Els socialistes catalans també han fet un bon resultat, situant-se en segona posició amb 12 diputats i guanyant la circumscripció de Barcelona. Així, aturen la davallada continuada d'escons de les darreres tres eleccions espanyoles a Catalunya. En les passades, els socialistes catalans van obtenir el seu pitjor resultat de la història amb 7 diputats; amb la mateixa cap de llista, Meritxell Batet, ara n'han aconseguit 5 més.