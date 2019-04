Rivera dona per fet que el PSOE governarà amb Podem

El líder de Ciutadans (Cs), Albert Rivera, va donar ahir per fet que hi haurà un pacte de govern entre el PSOE i Unides Podem. En la seva compareixença vora la mitjanit, va assegurar que «hi ha una bona notícia i una dolenta avui: tot i que Sánchez i Iglesias formaran Govern, Cs és un projecte guanyador que sí que creu en Espanya i té futur».

«Ciutadans és el refugi de la igualtat i la Constitució per a milions d'espanyols», va dir. Va prometre als seus seguidors que «més d'hora que tard» governaran.

En aquest sentit, va assegurar que «cada cop que s'obren les urnes hi ha un partit que creix més que ningú» i es va remuntar als orígens de la formació taronja al parlament català, fa una dècada.

«Avui som el refugi de la llibertat, la igualtat i la constitució», va apuntar, assegurant que Ciutadans és el projecte que «més s'assembla a Espanya».

A més, Rivera va prometre que la seva formació farà «una oposició lleial a la Constitució, a Espanya» i que vigilarà de prop el govern socialista.

Tot i que no va comparèixer fins la mitjanit, el líder de Ciutadans havia arribat a la seu nacional de Ciutadans a Madrid, poc abans de les 7 de la tarda per seguir el recompte de vots al costat dels membres del Comitè Electoral del partit, encapçalat pel secretari general, José Manuel Villegas. Els altres membres del Comitè són el secretari de Comunicació del partit, Fernando de Páramo; el secretari d'Organització, Fran Hervías; el secretari d'Acció Institucional, José María Espejo-Saavedra; la secretària de Joventut, Melissa Rodríguez; i el secretari de Programes i Àrees Sectorials, Toni Roldán. També la cap de llista per Barcelona, Inés Arrimadas, va seguir la nit electoral des de la seu a Madrid.

A més, en una altra sala, desenes de candidats i càrrecs de Ciutadans van seguir també el recompte en la nit electoral.

En una primera compareixença davant la premsa en tancar-se els col·legis electorals, Villegas va celebrar que les enquestes preveiessin un increment d'escons per a la formació taronja, però va lamentar que, a causa de l'«enfonsament del PP», resulti complicat formar una majoria alternativa a la que pugui encapçalar Pedro Sánchez.

Villegas va assenyalar que s'intuia un «escenari complicat» per a la governabilitat, ja que «pot ser que no hi hagi majoria alternativa» a la que podria formar el candidat del PSOE a la Moncloa al costat d'Unides Podem i als partits independentistes i nacionalistes.

«L'enfonsament del PP que anuncien les enquestes, que perdi 60 escons, pot fer difícil una majoria alternativa a la de Pedro Sánchez amb els populistes i els separatistes», tot i que de moment «no ens donem per vençuts», va afegir a primera hora de la nit.

Respecte a l'alta participació, va apuntar que era «una bona notícia. «Per a qualsevol demòcrata, una alta participació sempre és positiva, i més en aquest cas», va afirmar, recordant que a Ciutadans han estat tota la campanya animant la gent a acudir a les urnes.