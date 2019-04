Sánchez assegura que «només» pactarà amb partits que respectin la Constitució

«Ha guanyat el futur i ha perdut el passat. No volem involució, volem un país que avanci». Amb aquestes paraules, va iniciar ahir el seu parlament el candidat del PSOE i guanyador de les eleccions generals, Pedro Sánchez, qui va comparèixer ahir a mitjanit al balcó de la seu del carrer Ferraz, on l'esperaven centenars de persones. Acompanyat per la seva parella i diversos ministres del seu govern, Sánchez va valorar que feia 11 anys que no «se sentia» que el PSOE guanyava unes generals. «Hem fet que passi. Ha guanyat el futur i ha perdut el passat», va dir Sánchez, qui va afegir que des del PSOE no volen «involució i retrocés».

Durant el seu discurs, el líder socialista també va valorar que Espanya és una «gran democràcia sòlida i de qualitat» i que s'ha «demostrat» amb la participació del 75% dels votants en aquests comicis. Una democràcia que va assegurar que «s'ha de defensar i reivindicar».

En relació amb possibles pactes amb altres formacions, Sánchez va assegurar que des de «les nostres esquerres» allargaran la mà a tots els partits polítics que respectin la Constitució, després que els concentrats cridessin en diverses ocasions «amb Rivera no». Una petició a la qual el candidat socialista va respondre «crec que ha quedat bastant clar, no?». En aquest sentit, Sánchez va recordar que ara venen unes eleccions municipals que necessiten «majories progressistes al davant dels ajuntaments i comunitats autònomes».

Sobre els objectius del nou govern, el líder socialista va apuntar que seran: avançar en justícia social, en convivència i concòrdia i reivindicar l'exemplaritat en la política. «Acabarem amb la corrupció dels últims set anys», va afegir. Finalment, el candidat del PSOE va enviar un missatge a l'exterior per remarcar que formaran «un govern proeuropeu per enfortir i no debilitar».

Durant tot el seu parlament, Sánchez va ser encorajat pels presents amb crits de «president», «Espanya socialista», «sí es pot» o «no passaran» amb relació als partits de dretes.

Al balcó, Pedro Sánchez va estar acompanyat de diversos dels ministres del seu govern com: la vicepresidenta, Carmen Calvo, els ministres d'Hisenda, María Jesús Montero; Economia, Nadia Calviño; Sanitat, María Luisa Carcedo; o Defensa, Margarita Robles.