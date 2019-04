Sánchez intentarà un govern en solitari

La vicepresidenta del govern espanyol, Carmen Calvo, ha assegurat aquest dilluns en una entrevista a la Cadena Ser que el president del govern espanyol es decanta per mantenir la formula de govern en solitari del PSOE que ha funcionat en els últims 10 mesos. "Pensem que podem seguir a aquesta fórmula que hem iniciat", ha dit la vicepresidenta. Un missatge que xoca amb el que va llançar aquest diumenge a la nit el líder de Podem, Pablo Iglesias, que va apostar per un executiu de coalició entre les dues formacions amb un programa progressista. Calvo ha afirmat que el PSOE "intentarà" preservar aquest govern en solitari perquè "com a partit i com a govern en un espai de temps molt curt la gent ens ha entès molt bé" i "no hem deixat espai a l'esquerra als qui havien arribat a la política, a Unides Podem".

Només deu hores després de la victòria que li obre les portes a pactes a dreta i esquerra de l'hemicicle la cúpula del PSOE ha deixat clar que manté l'estratègia que Pedro Sánchez ha anat repetint al llarg de la campanya electoral. La prioritat és un govern en solitari amb independents amb suports externs. El PSOE té "una majoria més que suficient per ser el timó d'un vaixell que ha de seguir el seu rumb", ha dit Calvo.

La vicepresidenta ha anat més enllà que la presidenta del PSOE, Cristina Narbona, que ha assegurat a RNE que Sánchez ara no té "cap pressa" per adoptar cap tipus de decisió sobre el format del govern. Narbona ha emplaçat ERC a llegir bé els resultats i fer un canvi de posició perquè la que ha mantingut fins ara –ha assegurat- "ha estat errònia" i ha de ser coherent amb la seva "gran responsabilitat".

També ha parlat de l'escenari que s'obre ara el secretari d'Organització del PSOE i ministre de Foment en funcions, José Luís Ábalos, que ha assegurat a Telecinco que ara "toca administrar amb tranquil·litat aquest resultat" i obtenir els suports per a la investidura". "Cal buscar acords per desplegar l'agenda social", ha apuntat.