Santamaría admet que els resultats «no han estat satisfactoris per al PP»

La província de Girona també va ser seu ahir de la caiguda del PP. «Els resultats no han estat satisfactoris, això és evident», va afirmar el cap de llista gironí pel Congrés dels Diputats, Sergio Santamaría. A Girona s'han quedat amb 12.319 vots (el 3,24% del total), resultat que no els ha permès guanyar cap diputat. Pel que fa a Catalunya, els populars només han obtingut un representant.

«Aquests resultats no són una bona notícia», va explicar Santamaria des de la seu del partit a la ciutat de Girona. Tot i això, el candidat popular va voler destacar que «allò fonamental per al PP, la defensa de la Constitució i la unitat d'Espanya, està fora de perill». Es referia a la possibilitat que el PSOE pacti amb Ciutadans, que segons Santamaría, aquest és un «pacte de govern més que presumible».

Pel popular aquesta unió «salvaguardia l'ordre constitucional i la defensa dels drets i les llibertats a Catalunya», així com «la unitat d'Espanya». «Per tant, la conclusió és que aquest pacte arraconarà el separatisme», va concloure Santamaría.

A la província de Girona, els populars han perdut més de 18.500 vots respecte a les últimes eleccions del juny del 2016. Mentre que fa tres anys van comptar amb un total de 31.035 suports, ahir en van sumar només 12.319. És per aquest motiu que Santamaría va ressaltar que els «resultats de les eleccions no han estat satisfactoris per al Partit Popular».