Vox no treu cap vot en 25 municipis gironins i supera el 14% a Sant Climent Sescebes

Vox no va aconseguir cap vot en 25 poblacions gironines en les eleccions generals del 28 d'abril.A Albanyà, Beuda, Cantallops, Colomers, Crespià, Das, Espinelves, Fontanilles, Garrigoles, Juià, Mollet de Peralada, Pardines, Planoles, Rabós, Sales de Llierca, Vallfogona del Ripollés Sant Llorenç de la Muga, Setcases, Torrent, Urús, Vidrà, Vilamaniscle, Vilopriu i Vilaür cap veí va dipositar una papereta de la candidatura d'ultradreta a l'urna.

Supera el 14% a Sant Climent Sescebes



En canvi, a una localitat, la formació de Santiago Abascal es va fer amb un 14,58% del cens. A Sant Climent Sescebebes, 49 electors van optar per donar la seva confiança a VOX. Un alt percentatge degut a la poca població d'una localitat que té en el seu terme muncipal una base militar. En altres, el còmput de vots va ser més alt tot i que suposen percentatges més baixos respecte al cens.

En aquest mapa interactiu es pot comprovar el vot de VOX en els municipis de la província

A la ciutat de Girona, el partit de Santiago Abascal va fer-se amb 1.459 vots, un 2,88% del cens, a Figueres (928 vots i 5,08% del cens), Blanes (745 i 3,7%), Lloret de Mar (685 vots i 4,92% del cens) i Salt (490 vots, 4,79% del cens).

En el conjunt de la província, la formació d'ultradreta s'ha fet amb 10.688 vots, un 2,8% del total, que no els hi dona dret a un escó però que suposa una forta irrupció del partit a les comarques gironines, tot i que amb diferències substancials per municipis.

Un escó a Catalunya

Vox ha aconseguit un escó a Catalunya en les eleccions generals del 18 d'abril. Una de les grans incògnites de les eleccions del 2019 era conèixer la força real del partit de Santiago Abascal al conjunt de l'Estat que s'ha quedat en 24 diputats després d'haver estat un dels temes més importants de la campanya electoral.

Ignacio Garriga (1987) serà el primer i únic diputat de l'ultradreta a Catalunya per la circunscripció de Barcelona, lluny dels tres que vaticinaven les enquestes, després d'aconseguir 146.000 vots, un 3,5% del total, uns 50.000 vots menys que el PP, que també aconsegueix un escó.