Asens reclama al PSOE un govern en coalició amb Unides Podem

El líder d'En Comú Podem al Congrés, Jaume Asens, va instar ahir el PSOE a formar un govern de coalició amb Unides Podem per «tancar la porta» a un pacte amb Ciutadans i ha assegurat que «els temps del monocolor ja s'han superat».

Asens va intentar minimitzar la caiguda en escons de la seva formació, que ha passat dels 12 als 7 actuals, i va posar en valor el caràcter «decisiu» que té ara Podem al Congrés, amb la possibilitat d'un pacte amb PSOE. En aquest sentit, Asens va explicar que encara que els resultats no siguin els esperats són bons i els consoliden com a espai polític.

Amb relació a la baixada en vots, ho va atribuir a «un context excepcional» tant per l'auge d'extrema dreta, que creu que ha donat força al PSOE, com per la situació dels presos independentistes, que n'ha donat a ERC.

Asens també va apuntar al seu paper «clau» en la creació d'un «dic de contenció» contra l'extrema dreta. «Creiem que Pedro Sánchez ha d'escoltar el mandat que prové de la seva militància quan ahir cridaven el 'Sí que es pot' de Podem i 'amb Albert Rivera no», va assenyalat sobre eventuals acords futurs entre socialistes i Cs.

Asens va assegurar que «la gent ha votat per un canvi» i que els comuns «no poden permetre que aquells anhels es tanquin en clau conservadora» amb Cs.

També va matisar també que la proposta d'un referèndum d'autodeterminació pactat per a Catalunya serà una de les «prioritats» en les negociacions i va emplaçar el PSOE a acceptar una taula de diàleg.