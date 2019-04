Circumscripció. El Front Republicà i Pacma entrarien

Un dels debats més recurrents quan es parla del nombre de vots i nombre de representants obtinguts pels mateixos és el sistema electoral. Així, a banda de quines són les millors fórmules matemàtiques per distribuir els vots i els electors per obtenir la màxima proporcionalitat -com pot ser la llei d'Hondt- s'analitza el tipus de circumscripció. D'aquesta manera, si en comptes de circumscripcions per a cada província hi hagués una circumscripció única sense barreres d'Hondt haguessin entrat més partits. Entre ells, hi hauria el Front Republicà encapçalat per Albano Dante que hauria obtingut al Congrés un diputat i el Pacma que n'hauria tret quatre.