«Per a Espanya hauria sigut dolent un govern de dreta, però per a Catalunya pitjor»

Sergi Miquel ha sortit elegit diputat després d'anar segon a la candidatura de JxCat que encapçalava Jaume Alonso-Cuevillas

Tenia confiança que sortiria elegit?

Els resultats nostres a Girona han sigut sempre estables, o sigui que la confiança de treure dos diputats, hi era. El que passa és que els sondejos que es publicaven eren una mica preocupants. Per sort, la tendència es va anar corregint. Tenia també la confiança de la tasca que hem anat fent els darrers anys.

Què hi va a fer, a Madrid?

En primer lloc a treballar per resoldre els problemes dels gironins i gironines, perquè seré el seu representant. Però també a fer palès que aquí hi ha un conflicte polític que s'ha de resoldre mitjançant l'acció política.

Pedro Sánchez es disposa a governar en solitari. Això significa que la influència dels partits catalans serà molt menor?

Està per veure, si una cosa hem après de l'anterior legislatura és que en cosa de 15 dies tot pot canviar. Està per veure quins vots necessita per governar durant tota la legislatura. Nosaltres aprofitarem totes les oportunitats per influir, per reivindicar, per denunciar. I en tot allò que el govern Sánchez estigui disposat a dialogar, a nosaltres ens trobarà sempre en disposició de parlar.

Però ha advertit que no dialogarà sobre res que estigui fora de la Constitució.

Això pot significar el que ell vulgui, perquè a la Constitució hi caben moltes coses. Hi cap també un referèndum d'autodeterminació, si ell vol, podem parlar d'això.

Per més que s'ha estat repetint que PSOE és el mateix que els altres partits, suposo que el resultat de les eleccions podia haver sigut pitjor.

Home, l'alternativa era un govern de tres partits de dretes, un d'ells d'extrema dreta. Si haguessin repetit la fórmula del parlament andalús, es podien posar en risc molts drets aconseguit en la democràcia. Però a més hauria significat l'entrada al govern d'una tendència que ja es dona a molts països, tot i que aquí encara no ha arribat amb tanta força. Per a Espanya hauria sigut molt dolent, però per a Catalunya encara hauria sigut pitjor

Però la tendència hi és.

Sí, està clar, és un perill latent. Però bé, ara venen unes noves cites electorals i es podrà veure més clarament quina és la musculatura de cada partit.

Pot beneficiar Catalunya un govern del PSOE?

A Catalunya li pot anar bé un govern amb ganes de parlar i de resoldre la situació política. No és una qüestió d'esquerres o de dretes sinó de voler resoldre un conflicte amb democràcia

Quin és el missatge que els catalans han enviat en aquestes eleccions?

Els catalans han enviat un missatge global, i és que hi ha una voluntat de resoldre políticament el conflicte. Hi havia la possibilitat que molts no se sentissin cridats a participar en unes eleccions espanyoles, però no ha sigut així. S'han sentit cridats a anar a votar, com demostra l'alta participació, i és una bona notícia que hi hagi tants independentistes al Congrés. Els catalans hem dit clarament que no renunciem a resoldre per la via política el conflicte polític.