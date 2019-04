«La gent ha dit que no podem estar pensant només en el tema nacional»

Activitat frenètica de la nova diputada republicana, enxampada al vol per a aquesta entrevista pocs moments abans d'agafar el tren que la duia a Barcelona, on havia de celebrar una reunió del seu partit per valorar els resultats electorals

Els resultats obtinguts a Girona, tres diputats per primera vegada, l'han sorprès o ja els esperava?

Més que sorpresa, diria que estic molt contenta. És cert que les enquestes ja ens donaven molt bons resultats, però jo no em volia fer il·lusions. Així que en aquests moments estic molt satisfeta.

I si parlem dels resultats del seu partit més enllà de Girona, a tot Catalunya?

Un resultat extraordinari, sens dubte, ERC s'ha imposat clarament a Catalunya. Això m'alegra molt, perquè demostra que l'independentisme ja no té marxa enrere. Va a més, i persistirem fins a trobar una solució a la situació actual.

ERC ha superat en molt JxCat, que ha parlat sempre de línies vermelles que no es poden traspassar. Significa això que els catalans no volen línies vermelles en la relació amb Espanya?

Jo no m'atreveixo a fer aquesta interpretació dels resultats. El que veig és que la gent desitja que trobem una solució política al conflicte. Crec que ha sigut una manera de dir-nos «seieu a negociar». I això és el que farem, però que ningú no cregui que això significa donar un xec en blanc al Govern espanyol. I la gent també ha dit que no podem estar només pensant en el tema nacional, que ens hem de preocupar de solucionar els problemes del dia a dia. Després d'aquestes eleccions, l'independentisme té a Madrid més influència que abans.

Però Sánchez no els sembla necessitar per governar. Creu que essent així podran influir d'alguna manera?

Hem d'esperar a la investidura i a la formació de govern, ja ho veurem. El que està clar és que el PSOE no té majoria absoluta. De moment, lluitarem perquè no pacti amb Ciutadans.

Els resultats electorals faciliten d'alguna manera que canviï la situació dels presos, amb la seva germana entre ells?

Com a mínim és un camí cap a l'esperança. Si el bloc de dretes hagués sumat prou per formar govern, està clar que la situació dels presos seria molt dolenta. No sé què pot passar amb el PSOE governant. Ja ho veurem, d'entrada potser es podrà dialogar.

Té l'esperança que a curt o mitjà termini es pugui reunir amb la seva germana?

No m'atreveixo a dir si la Dolors podrà estar aviat amb mi. No se sap, ens trobem en un procés judicial, crec que això i les eleccions són dos temes totalment independents. Caldrà esperar. Primer, a veure què diu la sentència. I després, ja veurem què es pot fer.

A banda d'això, el bon resultat a les generals obre expectatives per a les municipals?

Indubtablement. Tinc molta esperança que molts municipis gironins tinguin aviat ajuntaments republicans. En aquestes eleccions hem obtingut uns resultats històrics, i no crec que els votants variïn gaire les seves opinions entre unes eleccions i les altres, i menys tenint en compte que són ben properes.

S'ha demostrat que no va ser -almenys per a ERC- cap mala idea rebutjar l'oferta de la llista conjunta amb JxCat?

Exactament, és una demostració que ERC hi havia de concórrer amb la seva pròpia llista. Però a més era un debat totalment superat.

Ara s'entén per què Puigdemont volia una llista amb ERC?

He, he, això no li ho sabria dir.