El gironí Fran Hervías és escollit diputat de Ciutadans per Girona

A banda dels sis representants escollits per la província de Girona, el Congrés dels Diputats tindrà durant aquesta legislatura un altre gironí: Fran Hervías (Tossa de Mar, 1983), que ha estat escollit diputat de Ciutadans per Granada.

Fran Hervías té una extensa trajectòria política dins de Ciutadans. Es va afiliar al partit el novembre de 2006, va exercir diferents càrrecs de responsabilitat dins del partit a les comarques gironines fins uqe l'any 2009 va entrar al comitè executiu. Va ser escollit diputat al Parlament per Barcelona l'any 2015, i a finals d'any va obtenir escó de diputat al Congrés per Madrid; càrrec que no va revalidar a la repetició de les eleccions de juny de 2016. Hervías està considerat un dels «cervells» de Ciutadans a nivell estratègic, i responsable en bona part dels èxits obtinguts en els darrers anys. En aquesta ocasió, ha estat cap de llista per Granada i ara serà diputat al Congrés.