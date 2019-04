JxCat fa autocrítica però descarta modificar la seva estratègia abans del 26-M

La diputada electa de JxCat Laura Borràs va admetre que hauran de fer «autocrítica» i potser els tocarà «harmonitzar» la «polifonia» del seu espai, però va descartar modificar la seva estratègia abans que acabi el cicle electoral amb els comicis del 26 de maig, en què podrien millorar resultats.

Borràs va comparèixer ahir juntament amb la també diputada electa Miriam Nogueras i el director de campanya de les generals, Josep Lluís Cleries, l'endemà de les eleccions en què JxCat ha obtingut set escons al Congrés, un menys dels que va aconseguir CDC el 2016 i lluny dels 15 aconseguits aquest diumenge per ERC, guanyadora de les eleccions a Catalunya. En aquest context, Borràs, després de la reunió de la cúpula de JxCat, va indicar que «sempre, després uns resultats, cal fer crítica i autocrítica». «Ho hem fet i ho farem durant els propers dies» i, a partir d'aquí, va dir l'exconsellera, caldrà veure fins a quin punt, en funció dels pactes postelectorals de Pedro Sánchez, aquest «vol seure's amb nosaltres o no és necessari».



Les condicions de JxCat

Però en qualsevol cas, va remarcar que posaran sobre la taula les condicions que ja han expressat en campanya, entre elles el referèndum d'autodeterminació.La diputada electa va afirmar que seria una «nova vergonya democràtica» que no es permetés que els presos electes recollissin l'acta de diputat - Jordi Sànchez, Jordi Turull i Josep Rull, per part de JxCat - i va considerar que, en cas que es produeixi aquesta situació, l'Estat no passaria «el test d'estrès de democràcia».

Preguntada per si optarien per fer córrer la llista si els electes presos no poguessin votar, Borràs va recalcar que JxCat no ha vingut «a facilitar la investidura de Pedro Sánchez perquè sí, ni a facilitar tampoc la repressió».