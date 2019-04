L'ascens d'Esquerra al «cinturó roig» de Barcelona

Les principals ciutats de l'Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) han viscut un gir electoral important en les eleccions generals celebrades aquest diumenge: el PSC ha estat el partit majoritari amb Esquerra Republicana com a segona força triomfadora, essent aquesta una novetat pel tradicional vot socialista al territori. El canvi més transcendental es dona quan es comparen els resultats electorals d'enguany amb els de l'any 2016, quan En Comú Podem va arrasar de forma consolidada. En els actuals comicis, però, la formació lila ha descendit.

L'arribada sobtada de Vox ha superat els resultats de Junts per Catalunya en diversos municipis metropolitans. L'anàlisi s'ha realitzat prenent com a mostra els resultats de 12 de les 36 ciutats que conformen l'AMB: Barcelona, l'Hospitalet de Llobregat, Badalona, Santa Coloma de Gramenet, Cornellà de Llobregat, Sant Boi de Llobregat, El Prat de Llobregat, Cerdanyola del Vallès, Sant Cugat del Vallès, Esplugues de Llobregat, Castelldefels i Sant Adrià de Besòs.

Seguint la tradició, el PSC s'ha imposat com a partit més votat en 10 de les 12 ciutats analitzades de l'AMB. A tall d'exemple, hi ha l'Hospitalet de Llobregat, amb un total de 46.662 vots; Badalona, amb 33.881 vots; Santa Coloma de Gramenet, amb 27.795 vots; Sant Boi de Llobregat, amb 18.854 vots; Cornellà de Llobregat, amb 17.570 vots; El Prat de Llobregat, amb 12.495 vots; Cerdanyola del Vallès, amb 9.704 vots; Esplugues de Llobregat, amb 8.613 vots; Castelldefels, amb 8.439 vots; i Sant Adrià de Besòs, amb 5.619 vots. Les dues ciutats restants que no han obtingut la major part dels vots cap a la vessant socialista sinó que han anat cap a ERC han estat, per una banda, Barcelona amb 201.389 i, per altra banda, Sant Cugat del Vallès, que ha comptat 13.772 vots i se situa per davant de Junts per Catalunya, que ha sumat 8.615 vots. En aquest sentit, la novetat més rellevant d'aquests comicis ha estat l'augment de presència republicana en una Àrea Metropolitana de marcat vot socialista en termes històrics, posant especialment el focus en el total obtingut a la capital catalana, on els vots d'ERC han augmentat un 5,75% respecte al 2016. Les optimistes sumes republicanes no s'han donat només a l'AMB, sinó que han estat una tònica general arreu de Catalunya. A tall de recordatori, els bons resultats a la delegació gironina d'ERC van comportar el guany d'un diputat més que se suma als dos aconseguits ara fa tres anys. Pel que fa a les formacions independentistes, ERC clarament s'emporta una quantitat força més àmplia que Junts per Catalunya a Barcelona, amb una diferència de 107.310 vots. Si mirem els resultats registrats ara fa tres anys, ERC també supera JxCat, en aquesta ocasió, amb una diferència de 29.736 vots. De les 12 ciutats de l'AMB, els cinc millors resultats pel que fa a la suma de vots d'ERC es troben a Barcelona, Badalona (20.654), l'Hospitalet de Llobregat (17.626), Sant Cugat del Vallès (13.772) i Sant Boi de Llobregat (7.546).



Aiguabarreig de resultats

Junts per Catalunya ha obtingut representació però, com a força independentista, es manté a l'ombra d'ERC. De la mostra de ciutats seleccionades, els cinc millors resultats del partit es troben a Barcelona, amb 94.079 vots, 8.833 vots menys respecte al 2016; en segon lloc, hi figura Sant Cugat del Vallès, amb 8.615 vots; Badalona, amb 6.576 vots; l'Hospitalet de Llobregat, amb 4.495 vots; i Cerdanyola del Vallès, amb 2.383 vots.

En el bloc de les esquerres, aquest any s'ha estrenat el partit Front Republicà, que ha presentat el millor dels resultats de les ciutats escollides a Barcelona, amb un total de 28.746 vots. En segona posició, s'hi troba Badalona, amb 2.222 vots, seguida per Sant Cugat del Vallès (1.847 vots), l'Hospitalet de Llobregat (1.722 vots) i Cerdanyola del Vallès (773 vots).

Anant al bloc de les dretes, el Partit Popular passa desapercebut en la majoria de casos, mostrant una clara baixada de vots de forma gairebé unànime en la dotzena de municipis metropolitans treballats. Pel nombre d'habitants, Barcelona torna a situar-se com la ciutat de l'AMB on el PP ha obtingut resultats més òptims, amb una suma de 53.756 vots, gairebé la meitat menys que fa tres anys (116.106). A continuació, hi ha l'Hospitalet de Llobregat, que ha comptat 8.627 vots populars, que mostra també un clar descens de gairebé 10.000 vots, ja que el 2016 va aconseguir-ne 18.585. Seguint aquesta tònica homogènia, ara vindria Badalona, amb 7.586 vots, seguida per Santa Coloma de Gramenet (3.441) i Cornellà de Llobregat (2.739). Romanent en el sector de les dretes, Ciutadans ha patit un lleuger augment en comparació a les anteriors generals. Els seus millors resultats de la mostra escollida es troben a Barcelona, amb 101.832 vots, uns 20.000 més que ara fa tres anys. La segona ciutat més representativa és l'Hospitalet de Llobregat, que ha sumat 17.978 vots, uns 2.000 per sobre respecte als resultats anteriors. En tercer lloc, Badalona, amb 15.578 vots, seguida de Santa Coloma de Gramenet (8.774) i Cornellà de Llobregat (6.792).



El descens dels comuns



En termes generals, els comuns han patit una davallada arreu de l'AMB. Posant el focus a Barcelona, essent aquesta la ciutat amb els millors resultats de la formació, En Comú Podem ha obtingut 142.580 vots, mentre que fa tres anys n'havia aconseguit 196.108. La segona ciutat amb millors resultats ha estat l'Hospitalet de Llobregat, amb 23.571 vots. En aquest cas, de forma excepcional, la suma d'enguany ha estat major respecte al 2016, amb una crescuda de 14.121 vots. La tercera ciutat destacada és Badalona, amb 21.971 vots, que protagonitza una caiguda del voltant dels 6.000 vots. A continuació, Santa Coloma de Gramenet, que aquesta vegada ha sumat 11.714 vots i el 2016 en va sumar 15.615. Per acabar, Sant Boi de Llobregat, que enguany s'ha endut 10.176 vots, aproximadament uns 3.000 per sota dels anteriors comicis.

la superació de vox per vox per davant de jxcat



Una observació destacada és l'arrelament de l'extrema dreta en un territori majoritàriament socialista, sobretot protagonitzat per l'entrada de Vox. Per tal d'il·lustrar la seva arribada, es poden comparar els resultats de la formació respecte a un partit d'arrel catalana i sobiranista, Junts per Catalunya, que en 5 de les 12 ciutats ha quedat per sota de la nova formació ultra. Aquest ha estat el cas de Santa Coloma de Gramenet, on Vox ha obtingut 2.227 vots, mentre que JxCat, 1.222. La tendència es repeteix a Cornellà de Llobregat, amb 1.826 vots de Vox i 1.474 de JxCat. Sant Boi compta amb 1.851 vots dels ultres, mentre que JxCat n'obté 1.761. El Prat ha sumat 1.432 i 1.392 respectivament. Per últim, Sant Adrià de Besòs en té 920 de Vox i 540 de JxCat.