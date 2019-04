L'IBEX puja per primer cop el dia següent d'unes eleccions generals

Els mercats han respost amb calma al resultat de les eleccions, i de fet és la primera vegada que l'IBEX puja el dia següent d'uns comicis, perquè encara que el PSOE necessitarà suports, l'escenari és d'estabilitat política i no hi ha dubtes sobre la vocació europeista de l'arc parlamentari espanyol.

Segons coincideixen diversos analistes, aquestes són les raons que van portar l'IBEX a tancar amb un guany del 0,12%, després d'haver caigut gairebé un 1% al migdia, i la prima de risc a millorar lleument, fins als 101 punts bàsics. Des de la creació de l'IBEX al gener de 1992 fins ara, l'indicador no havia pujat mai el dia següent d'unes eleccions generals, segons dades recopilades pel broker XTB.

La pujada a Madrid és una mica menor que la registrada a Milà (0,25%), París (0,21%) i Londres (0,17%) però és fins i tot una mica més gran que la de Frankfurt (0,10%). El resum que fa el mercat dels resultats de diumenge és que Pedro Sánchez, tot i necessitar suports per governar, té una majoria que permet assegurar certa estabilitat política, que és el que més preocupa entre els inversors. Els analistes valoren que, a diferència del que ha passat en altres països, cap dels partits amb els quals podria pactar el PSOE té posicions antieuropees.

Sergio Ávila, analista d'IG, posa el focus en l'anunci de Sánchez que té intenció de governar en solitari i amb pactes puntuals «tancant d'aquesta manera la porta a l'opció que Unides Podem entri al govern». L'economista política d'Aberdeen Standard Investment, Stephanie Kelly, destaca la fragmentació del mapa polític i assenyala que Vox difereix del Front Nacional a França i de la Lliga a Itàlia «perquè no té forts impulsos euroescèptics». L'opció que millor veu el mercat és un pacte amb Ciutadans, perquè la seva política s'inscriu en l'ortodòxia liberal. El director d'inversions de l'àrea de renda fixa de Fidelity, Andrea Iannelli, subratlla la bona evolució dels bons espanyols en els últims sis mesos, per la qual cosa no esperen una alta volatilitat «malgrat la més que probable aliança de l'esquerra amb els independentistes».



Els sindicats i empresaris

Pel que fa als sindicats, el secretari general de CCOO, Unai Sordo, i el d'UGT, Pepe Álvarez, volen que l'1 de maig hi hagi «un crit unànime» que deixi clar que el país necessita un acord d'esquerres, «com més aviat millor», amb un «programa d'esquerres per poder fer front a les necessitats socials que es viuen al país».

D'altra banda, el Cercle d'Empresaris confia que els resultats de les eleccions generals contribueixin a eliminar la incertesa política i condueixin a la formació d'un Govern «sòlid i estable i compromès amb una política econòmica realista per fer front». També va ressaltar que els dos principals objectius que ha d'afrontar Espanya són la reducció d'un atur que arriba al 14,7% de la població activa i la contenció del deute públic, que se situa en el 97,1% del PIB.