Una llista unitària JxCat-ERC hauria tingut un diputat més

Un dels debats de precampanya a Catalunya a les eleccions generals de diumenge va ser la possibilitat que ERC i Junts per Catalunya (JxCat) es presentessin sota una llista conjunta. De fet, en els darrers comissis electorals com també a les europees, són recurrents les veus d'alguns sectors de JxCat cap a aquesta direcció.

«Si no hi ha llista única és perquè alguns han preferit potenciar el seu partit. És un greu error que podem pagar molt car». Així s'expressava el cap de llista de JxCat, Jordi Sànchez, en una carta des de Soto del Real en un míting del partit a Tàrrega per les eleccions generals. Una opinió que ha estat secundada per altres líders independentistes vinculats a la Crida o dins de JxCat com la mateixa número dos al Congrés, Laura Borràs. Un pacte, però, que des d'ERC sempre han rebutjat. De fet, Convergència Democràtica de Catalunya (CDC) ja va demanar el pacte per les generals del 2016 abans del referèndum de l'1-O i ERC el va tornar a rebutjar.

Un cop celebrades les eleccions es pot saber què hagués passat si el pacte s'hagués donat i utilitzant el nombre de vots que van rebre les dues formacions per separat.