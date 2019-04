Vox i Podem necessiten més vots que PNB, Bildu i PSOE per treure diputats

Com la majoria de sistemes electorals del món, el previst per la Llei Orgànica del Règim Electoral General (LOREG) a Espanya, aspira a la proporcionalitat i és objecte d'anàlisi i debat. Una de les seves característiques principals és la utilització del sistema de la llei d'Hondt per transformar els vots en representants polítics.

La llei d'Hont és un sistema electoral de càlcul proporcional que divideix el nombre de vots emesos per a cada partit entre el nombre de càrrecs electes amb què compta cada circumscripció. Així, els vots que obtenen les formacions són dividits per 1, 2, 3, 4, 5, i següents. D'aquesta manera, amb les xifres que s'obtenen d'aquestes operacions matemàtiques es reparteixen el nombre de representants. Els nombres més alts s'emporten un diputat fins a repartir tots els càrrecs electes. En general, una de les crítiques al sistema electoral utilitzat a Espanya amb circumscripcions provincials és que premia els partits majoritaris, perjudica a la dispersió del vot arreu de l'Estat i afavoreix la concentració a les províncies.



Circumscripciú única

Així, calculant el nombre de vots rebuts per cada partit i el nombre de diputats obtinguts diumenge es pot comprovar que algunes formacions han pagat més cara la seva entrada al Congrés de Diputats. Per exemple, Vox ha necessitat 111.549 vots per obtenir un diputat, mentre el PSOE n'ha necessitat tan sols 60.819.

Un dels casos més paradigmàtics, però, és el del partit animalista Pacma, que amb 326.045 vots no ha aconseguit un sol representant en cap circumscripció mentre que la formació conservadora de Navarra, Navarra Suma, amb tres vegades menys de vots (107.124 vots) ha obtingut dos diputats per Madrid. De manera similar, el Front Republicà s'ha quedat sense res tot i haver tret més vots que Navarra Suma, 113.008 vots, o que el Partit Regionalista de Cantàbria, que ha obtingut un escó amb 52.197 vots.

Un dels altres debats és el de la circumscripció única. Què passaria si a Espanya en comptes de 52 circumscripcions -una per província- n'hi hagués una de sola? Així, per exemple, aplicant aquest sistema amb llei d'Hondt i sense topall de percentatge mínim els resultats serien lleugerament diferents tal com es pot comprovar en el gràfic. Formacions com el PSOE perdrien 18 diputats; el PP, quatre; Ciutadans en guanyaria un; Podem, nou. Per altra banda, Vox n'hauria tingut 13 més, ERC n'hauria perdut un i formacions com el Pacma o Front Republicà, ara fora de l'hemicicle, en tindrien quatre i un, respectivament.