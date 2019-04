Vox obté a Sant Climent Sescebes el millor resultat

Vox ha obtingut a Sant Climent Sescebes el seu millor percentatge de vot a Catalunya, ja que la formació liderada per Santiago Abascal hi va obtenir el suport del 14,58% dels electors. Van ser un total de 49 vots, que suposen un alt percentatge a causa de la poca població d'una localitat que té en el seu terme muncipal una base militar.

No és l'únic municipi català amb presència de l'exèrcit on Vox ha obtingut bons resultats. A Talarn (Lleida), on també hi ha una base, Vox arriba al 12,71% de suport electoral. També ha superat el 10% en municipis com Canejan (13,11%), Alfara de Carles (10,5%), i Querol (10,1%). Molt a prop d'aquesta barrera ha quedat Vox a Sant Miquel de Fluvià, que va rebre un 9,71% del suport.

En canvi, Vox no va aconseguir cap vot en 25 localitats gironines: Albanyà, Beuda, Cantallops, Colomers, Crespià, Das, Espinelves, Fontanilles, Garrigoles, Juià, Mollet de Peralada, Pardines, Planoles, Rabós, Sales de Llierca, Vallfogona del Ripollès, Sant Llorenç de la Muga, Setcases, Torrent, Urús, Vidrà, Vilamaniscle, Vilopriu i Vilaür.