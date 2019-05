28-A: VOX exigirà el recompte de vots de les eleccions de diumenge passat a tot l'Estat

El secretari general de VOX, Javier Ortega Smith, ha anunciat que la seva formació exigirà l'escrutini de les butlletes a tot l'Estat de les eleccions al Congrés de diumenge passat després que es detectessin molts vots nuls en els comicis autonòmics al País Valencià. En declaracions a Intereconomía, Ortega Smith ha afirmat que vol fer que hi hagi un "rigorosíssim compliment de la legalitat" i ha assegurat que va ser la seva formació va haver d'exigir que "es complís la LOREG, que obliga totes les juntes electorals provincials obrin tots i cada un dels sobres de totes i cada una de les meses i es comprovin una a una totes les actes, tal com van ser signades per les diferents meses", ha continuat Ortega Smith, que ha defensat aquesta mesura perquè "existeixi vertadera transparència i coincidència" amb el què van votar els ciutadans i la representació al Congrés.

Segons ha justificat el dirigent de VOX, en les eleccions autonòmiques es va detectar "un percentatge molt important de vots mal computats" per l'empresa que va contractar el govern per fer el recompte electrònic. Per això, ha assegurat que els seus representants estaran "molt vigilants i rigorosos" perquè totes les juntes electorals provincials revisin els vots.